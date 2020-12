Victor Turpin, el actor que pasó de ‘Tu voz estéreo’ a trabajar en Hollywood con Mel Gibson

El actor colombiano Víctor Turpin, quien fue conocido por protagonizar algunos de los capítulos de las historias de Tu voz estéreo, seriado de Caracol Tv, sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que hará parte del elenco estelar de la película Panamá, protagonizada por Mel Gibson.

El actor llevaba varios meses buscando la oportunidad de hacer casting en Los Ángeles, California, pero por culpa de la pandemia y el cierre de las fronteras, tuvo que quedarse en casa y pensó que ya no iba a pasar, que el sueño no se le iba a cumplir. Sin embargo, hace unos meses, le dieron la noticia de que se había ganado un puesto en la nueva película de Hollywood.

El actor habló con Noticias Caracol y contó su experiencia desde que lo llamaron al casting, cómo fue el proceso de grabación y su experiencia siendo el acompañante de set de Mel Gibson.

“Es espectacular, nosotros crecimos viendo las películas de él, las películas de acción de los 80, 90, todas eran con Mel Gibson. Entonces, se siente chévere en el corazoncito, como un triunfo grande para un colombiano”, aseguró el artista.

EFE/PAUL BUCK

Respecto al personaje que interpretará en Panamá comentó que “es un personaje real que todavía está vivo, se llama Brooklyn Rivera, perteneció a un grupo paramilitar apoyado por los estadounidenses en contra de la revolución sandinista”.

Panamá es una historia de acción basada en hechos reales que sucedieron en 1989, cuando el país vecino fue invadido por Estados Unidos. La película está siendo grabada en Puerto Rico y para evitar complicaciones por covid-19, cuenta el artista que, les hacen una prueba PCR día de por medio, pues por las escenas tienen que estar sin tapabocas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista trabaja con grandes artistas de Hollywood. Lo último que hice fue con Jennifer Lopez, con Shades of Blue. Antes de eso estuve en una serie, Will & Grace, que creo todos la conocen bastante en Colombia. He hecho cosas para Nickelodeon, para TV Land con Frank Russel, otra película llamada Mystery con Jennifer Aniston”, recordó en la entrevista para Noticias Caracol.

Para concluir, Victor Turpin envió un mensaje de reflexión para quienes han desfallecido en el sueño de ser actores y recordó que si se sueña en grande y se trabaja duro, todo es posible,

“Sí se puede, si uno se pone las pilas y es disciplinado, claro que sí se puede; si uno se pone las pilas y es agradecido con las oportunidades que te da la vida, claro que sí se puede”, concluyó el artista.

