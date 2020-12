Residentes de Bogotá desconfían de las medidas de bioseguridad que toman sus conciudadanos

Pese al uso de tapabocas y la higiene en las manos, los residentes de la capital colombiana no confían en las medidas de bioseguridad que usan sus conciudadanos. REUTERS/Luisa González

De 501 ciudadanos consultados por el Distrito de Bogotá, el 70 por ciento indicó que ‘No’ a la pregunta: ¿Usted confía en el cuidado que está tomando la gente para protegerse de un contagio por coronavirus? Solo a un 29 por ciento le dan seguridad las medidas de autoprotección contra la pandemia que están implementando sus conciudadanos.

Así lo revela una encuesta que está realizando mensualmente la Alcaldía de Bogotá para determinar los comportamientos de cultura ciudadana y de autocuidado que están llevando los habitantes de la capital colombiana durante la pandemia del nuevo coronavirus Sars-cov-2.

En los resultados del estudio de noviembre, la más reciente encuesta, se señala que en los estratos socioeconómicos 5 y 6 es donde más habría desconfianza entre los conciudadanos respecto a lo que se refiere a bioseguridad, con un 5 por ciento.

Mientras que con un 43 por ciento, en el estrato 1 es donde más se sienten seguros respecto al autocuidado frente al nuevo coronavirus Sars-cov-2. En cambio en el estrato 4, la confianza es de un 35 por ciento ; en el estrato 3, de 30 por ciento; y en el 2 fue de 25 por ciento.

Entre los encuestados, los jóvenes, es decir las personas entre 18 y 25 años, son a las que más les da seguridad las medidas de autocuidado que tienen sus conciudadanos, seguidos de los residentes de Bogotá de 56 años en adelante.

Las personas de 26 a 40 años son a las que menos les da confianza la bioseguridad que implementan sus conciudadanos, con un 20 por ciento, igual que a los de edades entre los 41 y 55, con un 26 por ciento.

El uso de tapabocas, con un 94 por ciento, sigue siendo la medida de autoprotección contra el virus que más usan los habitantes de la capital colombiana. Le sigue la limpieza de las manos con gel antibacterial o con alcohol antiséptico, con un 70 por ciento.

Entre tanto, el 39 por ciento de los consultados indicó que constantemente se lava las manos con agua y jabón. El distanciamiento social, de mínimo 2 metros, solo fue implementado por el 27 por ciento de los ciudadanos que participaron en el estudio.

La menos populares fueron: cambiarse de ropa al llegar a su lugar de residencia, con un 14 por ciento; desinfectar superficies, con un 13 por ciento; evitar el contacto físico con otras personas, 11 por ciento. Y con menos del 10 por ciento estaban las medidas de bioseguridad de usar guantes, no tocarse la cara, no taparse el estornudo con la mano, y no verificar si tiene los síntomas de la covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus sars-cov-2.

Sin embargo, solo un 17 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta: ¿usted cree que la mayoría de las personas en la ciudad están usando bien el tapabocas? Aunque esto significó un aumento de confianza, si se tiene en cuenta que en octubre un 14 por ciento de los consultados respondió que sí.

Las localidades de Bogotá donde más indicaron que estaban usando mal el tapabocas fueron: La Candelaria, en el centro histórico de la capital colombiana; Tunjuelito, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Bosa, en el sur de la ciudad; Engativá, en el occidente, y en Suba, en el noroccidente.

Por otro lado, los supermercados, de acuerdo con la encuesta, fueron los lugares a los que más acudieron los ciudadanos en noviembre, seguido de los centros comerciales, el sistema de transporte público Transmilenio, los parques, los restaurantes, los centros médicos, las oficinas y las ciclovías.

Respecto a la probabilidad de ser contagiados por el sars-cov-2, el 32 por ciento aseguró que lo ve muy probable, lo que demuestra que la ciudadanía le está temiendo menos al nuevo coronavirus, ya que en junio era el 50 por ciento de los encuestados los que veían una alta probabilidad de contraerlo.

Bogotá cerró este martes festivo con una cifra de 393.583 contagios, de los que se han recuperado 362.670 ciudadanos. 8770 personas han fallecido a causa de la Covid-19 en la capital colombiana.

