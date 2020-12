Alcalde de Baranoa (Atlántico) habría incumplido el toque de queda que él mismo impuso

Mientras los ciudadanos del municipio de Baranoa en el Atlántico permanecían en sus casas en plena festividad de velitas, por una decisión de la Alcaldía mayor del lugar, para evitar contagios de Covid-19, se conoció que el Alcalde incumplió el toque de queda que él mismo puso y además estuvo de fiesta hasta altas horas de la noche.

El hecho causó gran indignación en los habitantes de Baranoa, quienes se pronunciaron en rechazo a un video que se hizo viral, en donde se ve a Roberto Celedón, alcalde del municipio, en medio de una celebración, con varias personas más y, de paso, incumpliendo los protocolos de bioseguridad pues ninguno llevaba tapabocas o mantenía la distancia.

Según las investigaciones, el video es de una celebración que se hizo en Baranoa y se realizó justo en la noche de velitas en una de las casas del lugar. En el festejo hubo alcohol, cantantes de vallenato, baile y varias personas más. Lo que molesta enormemente a los baranoeros, es que precisamente fue el Alcalde quien impuso la medida de toque de queda para evitar nuevos contagios de Covid-19, durante la celebración navideña colombiana.

En la fiesta, de acuerdo a las imágenes del video, que podrán ver a continuación, se aprecia cómo el Alcalde del municipio se encuentra rodeado de un grupo de personas y con pocos protocolos de seguridad. Una contradicción completa a su misma orden.

Lo que más ha criticado la población es que en el video se ve al Alcalde muy campante enviando saludos a diferentes personas y sin ningún reparo o pudor por lo que estaba haciendo.

Frente a todas las críticas recibidas, Roberto Celedón, Alcalde del lugar, envió un comunicado aclarando la situación y aseguró que nunca incumplió el toque de queda, por el contrario, llegó a la fiesta luego de que se acabara la medida.

“Con respecto a un video que circula en redes sociales, me permito aclararle a la opinión pública que como conocedor de las normas que había en el municipio para la noche de velitas, no infringí el marco normativo del Decreto 2020.12.06.001, que contempla toque de queda desde las 10:00 p.m. de la noche del 7, hasta las 5:00 a.m. del 8 de diciembre”, dice el comunicado.

El alcalde Celedón asegura que estuvo toda la noche en su casa y con su familia y que cuando acabo la medida decidió ir hasta otra población en donde estaban festejando.

“Luego de encender las velitas en casa con mi esposa, tal como se aprecia en una publicación realizada en redes sociales, llegué a eso de las 5:10 a.m., al corregimiento de Campeche, donde se conmemora la Inmaculada Concepción, y fui recibido por unos amigos”, agregó en el comunicado.

