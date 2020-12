‘Duquesa’, la Tik-Toker que se reconoce como la doble del presidente Iván Duque y que ya es un éxito viral

“Iván Duque mujer no existe”, escriben irónicamente varios usuarios de Twitter y adjuntan un video de una joven que se compara físicamente al presidente colombiano. La persona de la grabación es Marcela Tafur, ella decidió crear videos en TikTok por diversión, para compartirlos entre sus conocidos, pero todo cambió cuando miles de personas empezaron a notar un evidente parecido entre la joven y el presidente de Colombia, Iván Duque, que hizo que sus seguidores en esa red social subieran rápidamente.

Duquesa, la doble tiktoker de Iván Duque

Todo comenzó en marzo, al inicio de la pandemia. A Marcela, una joven colombiana que prefirió no decir en qué ciudad está ni a qué se dedica, se le ocurrió grabar un video burlándose de las dietas, para hacerlo cuenta que puso su celular a grabar en un “ángulo poco favorable”, pero le gustó el resultado, así que lo publicó. En cuestión de horas se hizo viral y a su celular no paraban de llegar notificaciones donde la comparaban con el mandatario. “No nos engañas, Duque. Quítate la peluca”; “El país en cuarentena y Duque haciendo TikToks”, se lee en algunos de los comentarios del video.

Para la tiktoker, la comparación resultó ofensiva al inicio. “¿Quién quiere ser comparado con ese presidente? Tal vez los uribistas, pero en lo personal me pareció ofensivo”, le dijo Marcela a Infobae, y aclara que después de un tiempo la situación le pareció graciosa, así que decidió realizar otros videos imitando a Iván Duque.

“Fue más por casualidad que sucediera todo esto. Incluso hay otros que dicen que me parezco a Karol G, yo ya no sé” — Marcela Tafur

Aunque la mayoría de videos en la cuenta de TikTok de Marcela no hacen referencia al mandatario, sus seguidores la reconocen por ser “la versión femenina de Duque”, y el video original en el que usa un filtro que ‘les dice’ a los usuarios a qué famoso se parecen, tiene más de 1.5 millones de reproducciones. Solo después de ese video, s u perfil creció hasta llegar a los 13.000 seguidores y 162.000 “me gusta”. Los videos también han saltado a otras redes sociales y son compartidos en grupos de WhtasApp. “Algunos me pidieron crear Instagram para subir mis vídeos y que les fuera más fácil compartirlos”, contó la joven.

Marcela ha logrado entretener a miles de personas, pero también ha tenido que enfrentarse a las críticas . “Muchos se toman los videos relacionados a Duque muy en serio. Me ofenden, me denigran, se meten con mi familia”, aseguro a este medio.

La mayoría de los insultos llegan por parte de usuarios que defienden al presidente y suponen la ideología política de la joven. “No soy uribista ni petrista. Esto lo hago por humor” , aclara Marcela y agrega que no cree que los videos tengan nada ofensivo porque en ninguno toca directamente temas políticos o hace críticas a la gestión del presidente, es puro entretenimiento y humor.

Marcela le confesó a Infobae que en ocasiones la situación ha sido tan compleja que le ha tocado pedir la ayuda de sus seguidores para frenar los insultos que le llegan en redes. “Me ha tocado hacer transmisiones en vivo para explicar mi contenido, y con ayuda de quienes me siguen denunciamos los comentarios y cuentas que me dejan mensajes horribles”, dice.

“Sí, los comentarios son muy ofensivos. En un momento pensé que iba a tocar dejar de hacer vídeos” — Marcela Tafur

Marcela asegura que ya no recibe tantas críticas, y que si lo hace se limita a bloquear los comentarios. “Ya no se ven mucho esos comentarios horribles. Igual yo siempre voy respondiendo y siguiendo con la mejor actitud”, afirma. Ella reitera que no son muchos los videos que hace relacionados al presidente Duque, pero que no dejará de publicar los pocos que hace ya que son peticiones de sus seguidores.





