“Se pone las manos en la cintura y se queda quieto”: no para la lluvia de críticas a James Rodríguez en Inglaterra, esta vez le ‘da palo’ un exjugador inglés

El bajón en el rendimiento del Everton en la Premier League, donde acumula solo una victoria, cuatro derrotas y dos empates, en sus últimos siete juegos, desataron las críticas contra una de sus figuras, James Rodríguez . El jugador histórico del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, no se guardó nada y le dio con todo al mediocampista colombiano, en diálogo con TalkSPORT.

“Su lenguaje corporal es un indicio de la falta de trabajo. Pone las manos en la cintura o se queda quieto cuando no se la pasan. En una época en la que todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe”, sentenció.

El inglés no dudó en asegurar que el diez de la ‘tricolor’ sería suplente en los ‘toffees’, si la plantilla fuera mejor. “No está dándole al equipo lo que debería y si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estoy seguro de que James no sería inicialista, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos” , agregó sobre el rendimiento del zurdo.

Tampoco desaprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje directo al mediocampista, exigiéndole mayor participación en el juego. “Calvert-Lewin y Richarlison necesitan más ayuda en el frente de ataque. Necesito ver más de James y todo el Everton necesita más de él. Es la verdad. Todos estaban entusiasmados con su buen arranque de temporada pero, de a poco, ha ido cayendo su nivel”, puntualizó.

El exfutbolista no es el primero que arremete contra Rodríguez. El irlandés David Connolly hizo lo propio, el fin de semana pasado. “Tiene una habilidad indudable, pero nunca va a correr hacia atrás, solo se sentará a esperar el balón de vuelta”, manifestó en el programa Game Day.

También hizo hincapié en su falta de disciplina para recuperar la pelota. “Ahora creo que James está demasiado parado y realmente creo que si yo fuera su lateral derecho le pediría que hiciera un poco más. Tiene una calidad tremenda, nadie duda de ello, pero sin el balón no aporta. No sé si Everton pueda seguir jugando con él” , agregó.

Los ‘toffees’ iniciarán la seguidilla de duros exámenes decembrinos en la Premier League, el próximo fin de semana, cuando enfrenten al Chelsea, por la jornada 12 del certamen. Después, se medirán con el Leicester City, el Arsenal y el Manchester City; en la Capital One Cup, estarán cara a cara con el Manchester United, por los cuartos de final de la competencia.

