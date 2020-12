Bebé abordo: Valentina Lizcano anunció que está embarazada

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Valentina Lizcano compartió a sus seguidores la noticia de que está embarazada. Este sería el segundo hijo de la artista y aunque aseguró que esta etapa ha sido muy difícil por los síntomas que ha presentado, se siente completamente feliz.

Lizcano señaló que está pasando por su semana 11 de embarazo, así describió el proceso en su publicación:

“Estoy en mi semana 11 (ya vienen los exámenes más importantes) Estoy feliz y aunque ha estado dura esta primera etapa pues mi embarazo estuvo en riesgo por un accidente que sufrí en grabación (ahora si entienden porque deje de entrenar y pase casi un mes en cama ?) los síntomas han estado fuertes , muy distinto a mi primer hijo, pero como siempre todo cargado de mucho aprendizaje y conocimiento”.

Además, señaló que a pesar de que ha sido un embarazo totalmente diferente al de su primer hijo Salvador, se siente completamente agradecida por esta nueva oportunidad que le dio la vida.

“Me siento agradecida con la vida, con mi vida con lo que veo en mi casa, con cómo me veo y me siento en este momento, este ser que crece a toda dentro de mi, es fruto de un amor diferente, de uno que no invito a entender porque no es para eso, es para vivirlo y sentirlo para dejar que se manifieste y hoy se manifiesta en forma de nueva vida”, agregó en la publicación.

“Y sí, vuelvo a crecer y pase lo que pase me hago la promesa de seguir creyendo que lo único que importa es el amor, el resto es ruido gracias mi Amor por construir verdades pegadas con amor por ser el guardián protector”, concluyó la actriz.

Por su parte, Giulio Iannelli, novio de Valentina, también compartió la noticia a través de sus redes sociales y, acompañó la imagen de la ecografía con esta dedicatoria: “después de un año tan difícil, como un ave fénix la vida vuelve , representa el futuro y el amor que la generó...mi compañera , mi amor @valelizcano eres el motor de nuestro engranaje”.

Hace unos días, Lizcano también anunció el lanzamiento de su primer libro, Sana Locura, en el que cuenta su historia de vida y cómo superó todos los problemas de depresión y abuso con los que convivió.

“Este libro es la representación de mi gran cambio, la gran transmutación que he venido experimentando hace muchos años, pero, más conscientemente, los últimos once. Es la consolidación de un trabajo de metamorfosis que no termina con su escritura”, así habló la artista sobre este lanzamiento en sus redes sociales.

El texto es un viaje por las experiencias personales de la actriz, quien cuenta en cada historia sus más íntimas vivencias, dolores, angustias, miedos, alegrías y todo el proceso por el que ha tenido que pasar para salir adelante a pesar de las dificultades.

