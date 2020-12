Juez que no aceptó el presunto soborno del senador Eduardo Pulgar salió del país por amenazas

Este miércoles 2 de diciembre, se conoció que Andrés Rodríguez Cáez, exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico, salió hace un mes de Colombia con destino a Canadá.

La revelación la hizo Caracol Radio, que pudo establecer que el exfuncionario judicial, quien se tuvo que presentar hace apenas 15 días a una audiencia de la Corte Suprema por zoom, habría pedido asilo político en Estados Unidos por cuenta de las amenazas que recibió contra su vida .

Fue este abogado quien rechazó, cuando era juez, un presunto soborno que le ofreció el senador Eduardo Pulgar para que ayudara a Luis Fernando Acosta, cercano del senador, para lograr el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

El ahora exjuez Andrés Rodríguez rechazó “200 barras” para participar en ese “negocio” que terminó con la captura del senador Pulgar por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En uno de los tantos audios revelados por el periodista Daniel Coronell, se escucha a Rodríguez declinar la oferta del parlamentario.

A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados.