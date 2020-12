Así va el plan de alternancia para la reapertura de colegios en Colombia

Tomado de Min Educación

Este martes, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, entregó el balance de cómo se esta ejecutando el plan de alternancia en los diferentes territorios de Colombia. La ministra explicó que la medida se está implementando en 23 departamentos y “vamos en el 65 % de los entes territoriales reactivados. Y gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, ya presentaron todas la secretarías de educación el plan de alternancia”, aseguró la funcionaria. Entre las ciudades y departamentos en proceso de reapertura se encuentran Bogotá, Cali, Bucaramanga Pereira, Buga y Guaviare, entre otros.

Este proceso de reapertura está ligado a la directiva 017, expedida por el Gobierno nacional, la cual busca “fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas”, señala el portal del Ministerio de Educación. Asimismo, la directiva establece lineamientos para que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) puedan adquirir los recursos necesarios para la implementación de sus Planes de Alternancia Educativa para 2020 y 2021.

María Victoria Angulo explicó que estos recursos serán invertidos en elementos de bioseguridad como tapabocas, geles “y en temas como los lavamanos y mejoramiento, que son importantes para estar listos para el reinicio de clases 2020-2021”.

Ciudades en proceso de reapertura

Bogotá

En medio de la pandemia causada por la covid-19, la alcaldesa Claudia López anunció que el 25 de enero de 2021 se podrán realizar clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá: “estamos muy entusiasmados. Vamos a seguir trabajando para que la inmensa mayoría, ojalá todos los colegios retornen y que entre enero y febrero tengamos protocolos en pie, nos estemos cuidando”, aseguró.

La alcaldesa también reiteró la importancia de volver a implementar las clases presenciales porque “al colegio hay que volver. Lo necesitamos, lo necesitan nuestros niños, lo necesita la educación de Bogotá, ese es nuestro propósito y vamos a continuar en esto”.

Otra de las funcionarias que se refirieron al tema fue la secretaria de Educación, Edna Bonilla, quien señaló que este proceso se realizará de forma gradual con el fin de evitar focos de contagio: ”Vamos a regresar de forma gradual, progresiva y segura. Esa es nuestra gran meta y estamos seguros que vamos a regresar; el calendario escolar empieza el 25 de enero, entonces vamos a tener dos meses para terminar de adecuar nuestros colegios”, anunció.

Además la funcionaria dijo que solo la cuarta parte de los profesores podrán asistir a clases presenciales, mientras que la mayoría deberá ejecutar sus clases de manera virtual.

Bucaramanga

Por otro lado, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que, a partir de enero de 2021 se reabrirán las instituciones públicas con un aforo del 30%, explicó el medio Vanguardia.

La idea es abrir cerca de 11 sedes escolares para inicio de año, las cuales contarán con un grupo de estudiantes presenciales y otros de manera virtual desde sus casas.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, informó que el modelo de alternancia “ha sido revisado por el Ministerio y estamos haciendo visitas a las diferentes sedes educativas para que en enero podamos tener las primeras experiencias.

“Estamos validando que se cuente con la infraestructura requerida como espacios iluminados y ventilados, lavamanos disponibles. Por encima de todo vamos a garantizar la seguridad de los estudiantes cuyos padres decidan y firmen el consentimiento de asistencia”, agregó la funcionaria.

Cali

Basados en el plan de alternancia, la ciudad de Cali ya había iniciado, desde finales de septiembre, un plan piloto en 92 instituciones privadas y jardines infantiles con el fin de reactivar, gradualmente, estos establecimientos educativos. El plan fue acogido por otras instituciones que han adoptado el plan bajo el estricto programa de renovación tecnológica e infraestructura.

“No es solamente fragmentar los grupos, sino también invertir en infraestructura, en tecnología y conectividad”, explicó Luis Fernando Jaramillo, directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle para El País.

¿Qué dicen los epidemiólogos?

Juan Manuel Cordovez, epidemiología de la Universidad de los Andes, le explicó a El Nuevo Siglo que esta medida podría generar un nuevo pico de contagio, pero que se puede controlar: “La apertura de los colegios en enero definitivamente puede generar un pico, pero la esperanza que nosotros tenemos es que, en la medida que la ciudad siga produciendo contagios por debajo de la capacidad hospitalaria instalada, y nos sigamos moviendo en la dirección de tener una mayor proporción de recuperados, el pico que se produzca cada vez será menos peligroso”, afirmó.

Cordovez también mencionó que, a pesar de presentarse un posible pico, los colegios deben empezar a dictar clases presenciales, “Los colegios deben abrirse. Nosotros ya tenemos claro que los niños no son tan transmisores con todas las medidas de bioseguridad y las medidas de aislamiento les han hecho mucho daño. Los colegios hay que abrirlos. Los casos van a seguir aumentando; el virus no se va a ir y nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Ya no hay otra opción. Una cuarentena ya no servirá de nada”.