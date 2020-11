Yina Calderón publicó foto con su novio en Cancún

Foto de redes sociales.

El hombre que le robó el corazón a Yina Calderón ha sido todo un misterio durante varios meses, pues, aunque la empresaria e influenciadora comparte muchos detalles íntimos de su vida con sus seguidores, su vida amorosa la mantiene bastante alejada de la opinión pública.

Sin embargo, este jueves, en horas de la tarde, la exprotagonista de Nuestra Tele sorprendió con una foto, en su perfil oficial de Instagram en la que se le ve abrazando a un hombre en una playa de Cancún, México, a donde recientemente viajó Calderón junto con su equipo de trabajo, aparentemente, para participar en algunos episodios del programa ‘Acapulco Shore’.

En la imagen no se ve el rostro al acompañante de Calderón, quien usa una pantaloneta rosada y una gorra negra, que dejan al descubierto otro detalle: los tatuajes en el brazo y en la pierna. Yina Calderón, publicó la foto acompañándola del texto “Mi mejor compañía. Te quiero novio”.

La foto, en menos de una hora superó los 80 mil ‘Me gusta’, sin ningún comentario ya que la influenciadora bloqueó esta opción en la publicación. Después de unas horas la imagen desapareció del perfil de la creadora de las ‘putifiestas’.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Calderón sube una foto de este hombre. Anteriormente, había publicado una imagen de su acompañante en una piscina , en la que sí se le ve el rostro. En esa ocasión, Calderón escribió “Mío” y, al igual que esta vez, no dejó activos los comentarios y borró la imagen después de unas horas.

Con ambas publicaciones, varios de sus seguidores y cuentas de chismes confirmaron sus suposiciones sobre quién es el novio de Yina Calderón. La polémica mujer desde hace varios meses manifestó que estaba “muy enamorada”, pero aseguró que esta vez no diría quién es su pareja, al parecer, Calderón no pudo evitar compartir las imágenes y, ahora, el nombre de su pareja no es un secreto.

Andrés Arévalo Ome, es el hombre que, muchos usuarios de las redes sociales con ínfulas de detectives, han identificado como el novio de la empresaria. Sin embargo, poco o nada se ha podido saber sobre él, pues en sus redes sociales tiene perfil privado, con la descripción. Se sabe que es colombiano y que tiene un estilo de vida saludable.

Los primeros en revelar esta información a los usuarios de las redes sociales fueron los creadores de una cuenta que “rastrea famosos”, quienes viendo las historias de Instagram que publicó Calderón en las que dejó ver los tatuajes de un hombre al que llama “novio”, pero no le muestra la cara, lograron identificarlo.

Los tatuajes fueron claves y las publicaciones de otros familiares de Yina en reuniones, donde lo veían al lado de ella. Sin embargo, la información generó polémica porque muchos aseguraron en la publicación de esa página de chismes que el otro apellido de Yina también es Ome, “¿no será que son primos?”, cuestionaron algunos en la publicación , mientras otros aseguraban que el supuesto novio de Calderón está muy guapo, “Yina está comiendo súper bien”, “Con ese primo yo también me arrimo”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, hace unos días, la influenciadora aclaró que a pesar de tener el mismo apellido no son familiares. Sin embargo, no confirmó que fuera su pareja, solo aclaró la confusión.

