“Nunca quise hacerle daño a nadie”: Jay Tomy, el joven que entregó paletas de jabón, pide disculpas

El joven cartagenero Milton Andrés Domínguez Anaya, más conocido como Jay Tomy, se pronunció este jueves sobre la polémica que desató una ‘broma’ en la cual cubrió con chocolate barras de jabón y las repartió en la calle, especialmente a adultos mayores. El instagramer publicó un comunicado, a través de su abogado, en el que pide disculpas.

“Sus acciones han estado enmarcadas en la intencionalidad humorística y, de ninguna manera, ha querido afectar a ninguna persona con sus acciones”, argumenta su apoderado en el documento, publicado en la cuenta de Instagram de Tomy. Agrega el representate que, a partir de lo ocurrido, Domínguez Anaya entendió que existe una “estrecha línea entre lo que puede ser percibido una broma y aquello que puede ser percibido como una acción que atente contra las personas”.

Según el representante legal, Jay Tomy hace un llamado a la reflexión por parte de la comunidad de influencers para invitarlos a tener mayor nviel de consciencia acerca de los límites que separan una broma divertida de una de mal gusto y pide que se generen espacios de debate sobre el tema.

Finalmente, en la misiva el ‘influencer’ pide “sinceras disculpas a quienes se hayan sentido afectados por las acciones ocurridas a partir de la broma, especialmente a las personas que participaron en esta”.

En sus historias de Instagram, el influencer volvió a disculparse y aseguró que solo querían ver la reacción de las personas al probar un “producto desagradable” y que lo hicieron de manera aleatoria, no dirigiéndose a una comunidad específica. “Al momento que estas personas probaron el producto, les dijimos que era una broma y lo tomaron de manera jocosa. A algunas de ellas las ayudamos de manera monetaria”.

Su cuenta de Instagram se mantiene privada desde hace unos días a causa de los comentarios que recibió esta semana por la indignación que generó su cuestionable idea.

La primera sanción

Al joven se le leyeron las multas a aplicar en la estación de Policía de Cartagena. Foto Policía Metropolitana de Cartagena

Este miércoles, en horas de la tarde, se entregó en la estación de la Policía Gian Antoine Harb, uno de los implicados en la ‘broma’ de las paletas de jabón, publicada por el cartagenero Jay Tommy, la cual, inmediatamente, generó rechazo en redes sociales, ya que estas fueron entregadas a adultos mayores en las calles de La Heróica.

Aunque él no es el autor principal del polémico video, en el que cubren barras de jabón con chocolate y dulces, sí hizo parte del proceso de preparación y aparece en la grabación, por lo que se presentó ante las autoridades con su abogado, pidió perdón y dijo que su intención no era lastimar a nadie. También aceptó que no midieron las consecuencias de sus actos.

Después de reunirse y someterse a un interrogatorio, la Policía le aplicó dos multas: uno por afectación contra grupos sociales de especial protección y otro por ser ofensivo con las autoridades ya que, al parecer, lo fue en el momento que se presentó ante las autoridades usando palabras soeces. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estos comparendos costarían 936.320 y 234.080 pesos, respectivamente.