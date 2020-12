VIDEO: Melina Ramírez denuncia que ha sido víctima de acoso y amenazas de muerte

Foto de redes sociales.

Melina Ramírez es una modelo y presentadora de televisión que, durante más de un año, ha sido víctima de acoso por parte de lo que ella asegura es un grupo de niñas que quieren hacerle daño. En las últimas horas, la mujer publicó un video de 13 minutos en su perfil oficial de Instagram en el que relata el hostigamiento del que ha sido víctima en los últimos meses.

“Hace mucho tiempo quería salir a decir muchas cosas, tenía mucha rabia y dolor. No las podía decir porque las iba a decir de una manera que no eran, iban a generar conflictos y sentimientos encontrados; así que decidí callarme”, empezó Ramírez a contar los hechos.

La modelo aseguró que gracias a la meditación y el estilo de vida que lleva, aprendió que es mejor estar en calma y callada ante los momentos difíciles. “Desde hace un año y dos meses vengo siendo acosada por un grupo de niñas”, confesó.

“Me dio muchísima rabia, pero no hice nada. Hice un proceso interno durísimo, me costó, pero ahora puedo hablar del tema que está en manos de las autoridades” , aseguró la presentadora, quien dijo que fueron los investigadores y sus abogados los que le pidieron que contara a sus seguidores lo que estaba pasando.

Cuando Melina comentó que no hizo nada ante el hostigamiento es porque al principio entendió que ella no podía caerle bien a todo el mundo y creyó que eran simplemente “haters” que le dejaban comentarios feos en sus redes. Sin embargo, con el tiempo empezaron a amenazarla de muerte, “que me iban a dejar rayada como una cebra y otras cosas muy horribles” , eran los mensajes que empezaron a llegar hasta a su WhatsApp.

Cuando la modelo se dio cuenta que el hostigamiento empezaba a atentar contra su vida, denunció ante la Fiscalía y el Gaula, de eso ya hace varios meses, pero no lo hizo público. “Son personas malintencionadas que han utilizado mi silencio para inventar muchísimas cosas , porque sacaron sus hipótesis y en redes se las creyeron porque yo no salí a desmentirlo, porque tenía tantos sentimientos encontrados, razón por la que preferí alejarme”.

Según contó la modelo, ella siguió publicando cosas sobre su trabajo en redes sociales, cosa que aprovechaban las presuntas acosadoras al creer que ella no estaba tomando medidas en su contra. A lo largo de este tiempo la han tratado muy mal “que ojalá me diera cáncer en los ovarios para no volver a traer hijos al mundo” y demás cosas que la afectaron mucho.

“Creemos que ellas eran fans, luego sus sentimientos se convirtieron en odio y rabia” , es lo que, según Melina Ramírez, han logrado establecer las autoridades. Aunque ella no aclaró qué cosas inventaron estas personas, sí aseguró que las delincuentes contactaron a medios de entretenimiento para generar polémica y, sin saber que eran unas acosadoras, publicaron los chismes que ellas inventaron.

Todo esto podría tratarse de las polémicas en las que estuvo involucrada la presentadora a inicios de este año. Melina Ramírez y Mateo Carvajal se conocieron el el Desafío Súper Humanos en 2017, el cual presentaba ella y ganó él, desde ahí inició una relación amorosa en la que tuvieron a su pequeño hijo Salvador.

Sin embargo, tras un poco más de dos años de relación, recién nació su hijo ellos terminaron, en junio del año pasado. La noticia no se conoció hasta diciembre, cuando ambos la confirmaron y Melina aseguró a los medios que habían decidido guardar el secreto porque cuando rompieron ella seguía lactando a Salvador, quien llevaba pocos meses de nacido, y no estaba preparada para enfrentar la polémica que se armaría con la noticia.

Efectivamente, hubo rumores de peleas, infidelidades y demás polémicas que no dejaban bien parada la reputación de Melina y de las que ella nunca se pronunció. Según lo que contó la modelo en su video, esos rumores hacen parte del hostigamiento que sufrió y al que, sin saber, algunos medios de comunicación se prestaron.

Envió un mensaje a los medios de comunicación porque antes de creerles a ellas, debieron llamarla a ella para confirmar la información, aclaró que también es culpa del público, porque al final son los temas que la gente más lee y los medios se aseguran de darle a la gente lo que consume.

Actualmente, Melina se ha dejado ver feliz acompañada de su nueva pareja, el actor Juan Manuel Mendoza y también ha dejado ver la buena relación que tiene con el papá de su hijo, Mateo Carvajal.

“Les contaré cuando podamos denunciar y capturar a estas niñas que hicieron tanto mal” , aseguró la presentadora que, este jueves en el programa matutino Día a Día planteó la idea de promover una ley que proteja a los creadores de contenido que trabajan en redes sociales y son víctimas de esta situación.

“No podemos dejar que las redes sociales se conviertan en un lugar donde la gente amenaza y no pasa nada”, además, añadió que va a llegar hasta las últimas consecuencias por su bien y el de su hijo, ya que, como era de esperarse, las acosadoras también la han amenazado con atentar contra el pequeño de un año.

También envió un mensaje a las madres solteras que tienen miedo de seguir con sus vidas en un mundo en el que el hombre puede salir con quien quiera, mientras que una madre soltera no.

