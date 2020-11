Ocho años después de competir, Ubaldina Valoyes suma un bronce más para Colombia en los Olímpicos

En la imagen, la pesista colombiana, Ubaldina Valoyes. EFE/FERNANDO BIZERRA JR./Archivo

Ubaldina Valoyes logró el triunfo más importante en su carrera deportiva, ganar una medalla olímpica. La chocoana recibió la notificación, por parte del Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, de que le fue otorgado el tercer lugar en la categoría de los 69 kilogramos, luego de escalar posiciones por las descalificaciones de tres de las competidoras que ocuparon los primeros puestos en Londres 2012.

“Por fin me dieron la notificación, soy medallista de bronce de Londres. Es una felicidad inmensa, me siento erizada. Es una gran noticia, que me sorprendió. Me siento contenta, una mujer realizada; cierro mi carrera deportiva con broche de oro y soy la mujer más feliz de este mundo” , confesó Valoyes a través de un video publicado por el Ministerio del Deporte.

El camino rumbo a la medalla inició en la competencia, donde obtuvo el sexto puesto y se quedó con el diploma olímpico. En 2016 se conoció que dos de las protagonistas en el evento, las bielorrusas Maryna Shkermankova y Dzina Sazanavets arrojaron resultados positivos para doping, lo que permitió que la colombiana ascendiera a la cuarta posición.

Finalmente, el logro se materializó ayer, miércoles, cuando se confirmó que a la rumana Roxana Cocos, quien se adjudicó la plata, le encontraron Stanlozonol, sustancia prohibida que la alejó de la gloria olímpica y permitió avanzar un escalón más a la chocoana, quien se metió en el podio y recibirá la medalla número 29 para el país en el evento; la kazaja Anna Nurmukhambetova qued{o en el segundo lugar.

“Ubaldina tiene 38 años de edad y festeja el logro más importante de su carrera y un hecho histórico para el deporte colombiano ”, destacó el Comité Olímpico Colombiano en sus redes sociales, resaltando la gesta de la atleta.

La trayectoria de Valoyes también le permitió participar en las justas de Atenas 2004 y Beijing 2008 y Río 2016, donde se destacó y obtuvo diplomas. Se bañó en oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015; convirtiéndose en una de las referentes de la disciplina.

La halterofilia le ha dado grandes alegrías a Colombia. El primer oro de los Juegos Olímpicos para la delegación del país llegó de la mano de María Isabel Urrutia, en Sídney 2000, y Óscar Figueroa se subió a lo más alto del podio en 2016. Este último ganó la medalla de plata en 2012, igual que Leidy Solís y Diego Salazar en 2008. El Bronce de Ubaldina Valoyes se suma a los que consiguieron Mábel Mosquera y Luis Mosquera.

