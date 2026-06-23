Esta es la lista de productos de uso común que se pondrán más caros por nuevos aranceles del Gobierno Petro

Los aranceles que tiene en mente el Gobierno Petro llegarían a ser del 35% - crédito EFE/presidencia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CIT) de Colombia prepara un decreto para subir aranceles a más de 120 productos de uso cotidiano, una medida que, si entra en vigor, elevará el precio final de bienes de consumo y de insumos empresariales mientras el Gobierno nacional sostiene que busca proteger la producción nacional y corregir distorsiones derivadas de importaciones desde países sin acuerdos comerciales vigentes con el país.

El proyecto contempla recargos adicionales de 10% y 20% sobre artículos que hoy pagan tarifas de 5%, 10% o 15%. Esa estructura llevaría algunos bienes a tarifas finales de 20%, 25%, 30% y hasta 35%.

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La actual administración considera que la iniciativa busca responder al contexto internacional a nivel comercio y los retos que implica para el país - crédito @MincomercioCO/X,VisualesIA

La ministra de Diana Marcela Morales defendió la iniciativa con el argumento de que la transformación productiva exige instrumentos capaces de responder a una economía internacional marcada por asimetrías de competencia. Según la funcionaria, los “aranceles inteligentes” no responden a una lógica uniforme frente al comercio internacional, sino a una lectura de las capacidades productivas del país y de las necesidades de cada cadena de valor.

Morales añadió que el objetivo del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, es fortalecer la producción nacional y corregir distorsiones causadas por importaciones originadas en países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

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El decreto subiría el costo de bienes de higiene, textiles, colchones y utensilios del hogar

El decreto subiría el costo de bienes de higiene, textiles, colchones y utensilios del hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La consecuencia directa, de acuerdo con el contenido del proyecto, sería un encarecimiento de numerosos bienes presentes en la canasta de los hogares. Entre ellos aparecen productos de higiene personal, textiles, colchones, cosméticos y otros artículos de uso diario, reveló El Tiempo.

Con un arancel adicional de 10% y una tarifa final de 20% quedarían ganchos de madera para prendas de vestir, envases de papel o cartón y asientos y tapas de inodoros de plástico. Con ese mismo recargo, pero con tarifa final de 25%, entrarían artículos de marquetería, cofrecillos, estuches y objetos de adorno de madera, asientos con armazón de metal, colchones de caucho o plástico y cepillos para aseo personal, incluidos los de dientes, afeitar, cabello, pestañas y uñas.

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En la franja de recargo adicional del 20% y tarifa final de 30% figuran vidrios de seguridad templados, suelas y tacones de caucho o plástico, cierres de cremallera, salvo los que tienen dientes de metal común, y botones de presión y de plástico. En la categoría con tarifa final de 35% aparecen artículos de vidrio para mesa o cocina, prendas de vestir de cuero natural o regenerado, guantes, mitones y manoplas de cuero, sombreros y tocados, mantas de fibras sintéticas, y cepillos, escobas, brochas o sacudidores, explicó el medio citado.

La lista también incluye artículos de cama como edredones, cojines, almohadas y pufs; cubrepiés, colchas, edredones y cobertores; bolsas de dormir; carpas de acampar de fibras sintéticas; ropa de cama de algodón o fibras sintéticas; toldos de fibras sintéticas; baldes, canastos de ropa, jaboneras y percheros de plástico; utensilios de cocina, recipientes para almacenar alimentos o vasos de plástico; y artículos de oficina y escolares de plástico como carpetas, organizadores de escritorio o escuadras.

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Los zapatos hechos en Asia también subirán de precio

Los zapatos provenientes de China y el sudeste asiático verán un aumento en su precio - crédito Canva

Colombia podría aumentar en un dólar los umbrales para el cobro de aranceles a la importación de zapatos. Todos los productos de calzado cuyo valor sea menor de $24.000 (siete dólares) el par y que vengan de países con los que Colombia no tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, como China y el sudeste asiático, pagarán aranceles de 35%, establecidos en el decreto 594 de 2026.

El aumento de las importaciones explica el giro del Gobierno nacional. Al cierre de 2025, China concentró 56,2% de las compras externas del sector, seguida por Vietnam con 26,3% e Indonesia con 12,8%.

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Entre los países con acuerdo comercial vigente, solo Brasil registró una participación relevante, con 8,4% del total importado. Ese reparto del mercado es uno de los elementos que el Gobierno usó para justificar la continuidad de medidas de protección para la producción local.

El comportamiento más reciente también mostró una expansión en valor. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, las importaciones de calzado subieron 3,7%, al pasar de USD 128,7 millones a USD 133,5 millones.

Solo en marzo de 2026, las compras externas crecieron 24,1% y alcanzaron USD 49,2 millones. Ese avance coincidió con un sector local que ha perdido participación en la economía en las últimas dos décadas.

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