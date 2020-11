Director del Arkéa defendió a Nairo Quintana y a su hermano

El colombiano Nairo Quintana. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

El director del equipo francés Arkéa Samsic salió a respaldar a Nairo Quintana y su hermano Dáyer, quienes están involucrados en una investigación preliminar por posible dopaje, en el Tour de Francia de este año, luego de que agentes de la brigada de lucha contra los delitos ambientales y la salud pública registraron la habitación de los ciclistas, durante su estancia en el hotel Megeve, y encontraron productos sospechosos; motivo por el que los confiscaron y la Fiscalía de Marsella abrió el proceso.

Emmanuel Hubert le manifestó al diario Ouest France que no tiene dudas sobre la inocencia de los ‘escarabajos’, a pesar de que no ha podido acceder a la investigación porque está en grado de provisionalidad, lo que no le permite conocer las acusaciones contra los deportistas.

El directivo le pidió a las autoridades que lleguen al fondo del caso, con el objetivo de hacer justicia, ya sea porque hay algo sospechoso o porque se debe archivar. “Desgraciadamente, las investigaciones preliminares pueden durar meses”, agregó.

Hubert confía en que se trata de un error de interpretación y aseguró que si las cosas fueran negras, ya se habría conocido algo al respecto. Además, confirmó que contará con los colombianos para la próxima temporada, salvo que se demuestre algo que los señale como culpables.

‘Nairomán’ se pronunció sobre el caso, el pasado mes de septiembre, a través de un comunicado para la opinión pública. El boyacense aclaró que las sustancias que les confiscaron correspondían a suplementos vitamínicos, completamente legales, y que compareció ante la Fiscalía para responder las preguntas sobre lo acontecido.

“He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclararle a la opinión pública, a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que en toda mi carrera —Junior, Sub-23 y profesional— nunca he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte”, indicó en el documento.

Nairo Quintana continúa sigue adelantando su proceso, luego de la cirugía que le hicieron en sus dos rodillas, el mes pasado, para ponerse a punto de cara al calendario ciclístico de 2021 y alcanzar las metas que se propuso. “Trabajo sin descanso con los fisioterapeutas para estar bien durante la temporada 2021. Mi objetivo volverá a ser la clasificación general, volver a subir al podio, aunque cada vez la competencia es más dura” , señaló el pedalista al inicio del mes en curso.

