Colombia

Intentaron robar a una familia su camioneta en Bogotá, pero el vehículo se bloqueó y el asaltante armado huyó: todo quedó en video

La grabación muestra a un sujeto con arma de fuego obligando a la conductora a bajar, luego intenta arrancar la camioneta sin éxito y se va en motocicleta con un cómplice que lo esperaba

Guardar
Google icon

Uno de los asaltantes intimidó con un arma de fuego a una mujer que estaba en el puesto del conductor y la obligó a descender - crédito Pasa en Bogotá/X

El intento de robo a una familia en Bogotá terminó frustrado por la intervención del sistema de bloqueo del vehículo, que evitó que los delincuentes concretaran el hurto y permitió que las víctimas resultaran ilesas.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia, facilitando así las labores de investigación que hoy adelantan las autoridades.

El hecho ocurrió sobre las 10:00 p. m. del lunes 22 de junio, en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquilla, cuando un hombre armado se aproximó a una camioneta roja Mazda, estacionada frente a una vivienda.

Las imágenes muestran cómo el individuo intimidó con un arma de fuego a la mujer que ocupaba el asiento del conductor, obligándola a descender del vehículo para tomar su lugar al volante.

PUBLICIDAD

Un hombre armado intentó robar una camioneta estacionada frente a una vivienda en el sector de Galerías - crédito Captura de video
Un hombre armado intentó robar una camioneta estacionada frente a una vivienda en el sector de Galerías - crédito Captura de video

Mientras tanto, otro ocupante del vehículo de alta gama, ubicado en el puesto del copiloto, descendió rápidamente y se alejó del lugar, mostrando signos de inquietud ante la situación.

El asaltante intentó arrancar el automotor durante varios segundos, pero el sistema de seguridad impidió que lograra ponerlo en marcha.

La imposibilidad de encender la camioneta obligó al delincuente a abandonar el vehículo y escapar. Las cámaras registraron cómo, tras desistir de su objetivo, el hombre corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice, con quien se dio a la fuga.

Este hecho motivó la rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, que informó que el intento de hurto no se consumó gracias al sistema de bloqueo instalado en el vehículo.

PUBLICIDAD

El asaltante escapó en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, mientras las autoridades investigan para identificar y capturar a los responsables- crédito Secretaría de Seguridad
El asaltante escapó en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, mientras las autoridades investigan para identificar y capturar a los responsables- crédito Secretaría de Seguridad

La institución también anunció que avanza en labores de investigación para identificar y capturar a los responsables. Las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia del sector se convirtieron en evidencia clave para los investigadores. Según las autoridades, los registros están siendo analizados minuciosamente para esclarecer los detalles del suceso y dar con el paradero de los implicados.

Adolescente de 15 años fue capturado tras protagonizar violento robo de una camioneta de alta gama en Bogotá: todo quedó en video

La recuperación de una camioneta de alta gama y la captura de un menor de edad marcaron el desenlace de una persecución policial en el barrio San Nicolás, en la localidad de Suba, Bogotá. Las autoridades devolvieron el vehículo a su propietaria tras actuar rápidamente ante un robo violento.

El operativo comenzó cuando una patrulla de la Policía Nacional escuchó gritos de auxilio de vecinos y detectó a un grupo de personas que cometía un atraco. La presencia de los uniformados provocó que los implicados intentaran huir, lo que desencadenó un seguimiento inmediato por parte de la Policía.

Según informó un oficial, “se inicia una persecución de varios sujetos en los cuales cuadras más adelante es interceptado un vehículo y aprehendido el menor de quince años, el cual es puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos”.

Un menor de 15 años fue aprehendido por la Policía tras el hurto violento de una camioneta de alta gama en San Nicolás, Suba - crédito MEbog

El teniente Coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó: “La Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Suba, específicamente las que se encuentran, eh, en desarrollo de actividades de vigilancia y control en el barrio San Nicolás, logran la aprehensión de un menor de 15 años y la recuperación de un vehículo de alta gama. Esto gracias a que dentro de las labores de vigilancia y control que adelanta diariamente nuestras zonas de atención, son alertados por voces de auxilio de las víctimas de hurto”.

La rápida intervención permitió aprehender a un adolescente de 15 años y recuperar el vehículo robado en cuestión de pocas cuadras. El joven fue puesto a disposición para el proceso judicial correspondiente.

En lo que va del año, la Policía Nacional ha recuperado 490 vehículos en la ciudad. Esta cifra representa 232 casos menos que los reportados en el mismo periodo de 2025, lo que implica una reducción del 16% en el hurto de automotores respecto al año anterior. Esta tendencia, de acuerdo con los datos oficiales, evidencia una baja sostenida en este tipo de delitos.

Temas Relacionados

Robo camionetaSistema de bloqueoBarrio GaleríasBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Juan José Lafaurie se despachó contra la izquierda y agitó el debate tras los comicios en Colombia: “Hicieron fraude, no les alcanzó”

El hijo de la excongresista María Fernanda Cabal se sumó a los sectores que denuncian presuntas irregularidades en la jornada electoral, al tiempo que reclamó acciones contundentes en materia de seguridad y combate al crimen organizado

Juan José Lafaurie se despachó contra la izquierda y agitó el debate tras los comicios en Colombia: “Hicieron fraude, no les alcanzó”

Elecciones presidenciales 2026: hasta cuándo puede acceder a los beneficios que tiene el certificado electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el comprobante entregado al sufragar permite acceder a incentivos legales únicamente mientras no se realice otro proceso del mismo cargo o corporación

Elecciones presidenciales 2026: hasta cuándo puede acceder a los beneficios que tiene el certificado electoral

Capturaron a una pareja por comercialización digital internacional de material de abuso sexual contra una menor de edad

Según los documentos del caso, los abusos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando los agresores aprovecharon el entorno familiar para registrar y comercializar imágenes ilícitas

Capturaron a una pareja por comercialización digital internacional de material de abuso sexual contra una menor de edad

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026