Intentaron robar a una familia su camioneta en Bogotá, pero el vehículo se bloqueó y el asaltante armado huyó: todo quedó en video

Uno de los asaltantes intimidó con un arma de fuego a una mujer que estaba en el puesto del conductor y la obligó a descender - crédito Pasa en Bogotá/X

El intento de robo a una familia en Bogotá terminó frustrado por la intervención del sistema de bloqueo del vehículo, que evitó que los delincuentes concretaran el hurto y permitió que las víctimas resultaran ilesas.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia, facilitando así las labores de investigación que hoy adelantan las autoridades.

El hecho ocurrió sobre las 10:00 p. m. del lunes 22 de junio, en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquilla, cuando un hombre armado se aproximó a una camioneta roja Mazda, estacionada frente a una vivienda.

Las imágenes muestran cómo el individuo intimidó con un arma de fuego a la mujer que ocupaba el asiento del conductor, obligándola a descender del vehículo para tomar su lugar al volante.

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Un hombre armado intentó robar una camioneta estacionada frente a una vivienda en el sector de Galerías - crédito Captura de video

Mientras tanto, otro ocupante del vehículo de alta gama, ubicado en el puesto del copiloto, descendió rápidamente y se alejó del lugar, mostrando signos de inquietud ante la situación.

El asaltante intentó arrancar el automotor durante varios segundos, pero el sistema de seguridad impidió que lograra ponerlo en marcha.

La imposibilidad de encender la camioneta obligó al delincuente a abandonar el vehículo y escapar. Las cámaras registraron cómo, tras desistir de su objetivo, el hombre corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice, con quien se dio a la fuga.

Este hecho motivó la rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, que informó que el intento de hurto no se consumó gracias al sistema de bloqueo instalado en el vehículo.

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El asaltante escapó en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, mientras las autoridades investigan para identificar y capturar a los responsables- crédito Secretaría de Seguridad

La institución también anunció que avanza en labores de investigación para identificar y capturar a los responsables. Las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia del sector se convirtieron en evidencia clave para los investigadores. Según las autoridades, los registros están siendo analizados minuciosamente para esclarecer los detalles del suceso y dar con el paradero de los implicados.

Adolescente de 15 años fue capturado tras protagonizar violento robo de una camioneta de alta gama en Bogotá: todo quedó en video

La recuperación de una camioneta de alta gama y la captura de un menor de edad marcaron el desenlace de una persecución policial en el barrio San Nicolás, en la localidad de Suba, Bogotá. Las autoridades devolvieron el vehículo a su propietaria tras actuar rápidamente ante un robo violento.

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El operativo comenzó cuando una patrulla de la Policía Nacional escuchó gritos de auxilio de vecinos y detectó a un grupo de personas que cometía un atraco. La presencia de los uniformados provocó que los implicados intentaran huir, lo que desencadenó un seguimiento inmediato por parte de la Policía.

Según informó un oficial, “se inicia una persecución de varios sujetos en los cuales cuadras más adelante es interceptado un vehículo y aprehendido el menor de quince años, el cual es puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos”.

Un menor de 15 años fue aprehendido por la Policía tras el hurto violento de una camioneta de alta gama en San Nicolás, Suba - crédito MEbog

El teniente Coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó: “La Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Suba, específicamente las que se encuentran, eh, en desarrollo de actividades de vigilancia y control en el barrio San Nicolás, logran la aprehensión de un menor de 15 años y la recuperación de un vehículo de alta gama. Esto gracias a que dentro de las labores de vigilancia y control que adelanta diariamente nuestras zonas de atención, son alertados por voces de auxilio de las víctimas de hurto”.

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La rápida intervención permitió aprehender a un adolescente de 15 años y recuperar el vehículo robado en cuestión de pocas cuadras. El joven fue puesto a disposición para el proceso judicial correspondiente.

En lo que va del año, la Policía Nacional ha recuperado 490 vehículos en la ciudad. Esta cifra representa 232 casos menos que los reportados en el mismo periodo de 2025, lo que implica una reducción del 16% en el hurto de automotores respecto al año anterior. Esta tendencia, de acuerdo con los datos oficiales, evidencia una baja sostenida en este tipo de delitos.