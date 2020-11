Dos maestros, en Risaralda y Nariño, asesinados el pasado fin de semana

Bayron Revelo y Douglas Cortés, docentes asesinados el fin de semana del 21 de noviembre.

El fin de semana del 21 de noviembre no fue nada alentador para el país. No, al menos, en materia de seguridad. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se perpetraron dos masacres, en Betania (Antioquia) y Argelia (Cauca), que dejaron 10 y 5 fallecidos, respectivamente. Pero no fue lo único: dos docentes, en Tumaco (Nariño) y La Virginia (Risaralda) también fueron asesinados.

Los crímenes se han cometido en el marco de distintas jornadas de protestas, en conmemoración del Paro Cívico Nacional del 21 de noviembre de 2019, en las que, entre otras, se reivindica en derecho a la vida. También han coincidido con el primer año del fallecimiento Dilan Cruz, luego de que un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le dispara con una munición ‘Bean Bag’ durante una movilización social.

El asesinato perpetrado en Risaralda fue en contra del maestro de artes visuales Douglas Cortés Mosquera, quien dictaba clases en un colegio del municipio de Balboa y hacía parte del Sindicato de Educadores de ese departamento. El docente recibió varios impactos de bala el sábado pasado mientras comía en un establecimiento comercial del barrio San Antonio, en La Virginia. Pese a ser trasladado a un centro médico de Pereira, falleció.

Risaralda no es el remanso de paz que las autoridades quieren mostrar

Sobre su asesinato, se pronunció Diego Buitrago, líder social y defensor de derechos humanos de Risaralda, quien afirmó a Caracol Radio que el departamento “no es el remanso de paz que las autoridades quieren mostrar (...). Toda esta ola de violencia en contra de los defensores de derechos humanos, en contra de los líderes comunales y nuestros maestros también tienen plena vigencia”.

El maestro Bayron Revelo, asesinado en Tumaco

El otro docente que perdió la vida, al parecer el 22 de noviembre, fue Bayron Revelo Insuasty, Secretario de Vivienda, Medioambiente y Bienestar del Sindicado del Magisterio de Nariño (Simana).

Bayron Revelo había sido retenido en el municipio de Tumaco junto con otro directivo del sindicato, el pasado 13 de noviembre, según un comunicado de Simana. Pese a que el día 15, quienes los retuvieron, dejaron ir a su compañero, no ocurrió lo mismo con el maestro Revelo Insuasty, cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo.

A raíz del asesinato de uno sus secretarios, Simana pidió al Gobierno nacional dejar de estigmatizar a los docentes del país y de la Federación Colombiana de trabajadores de la Educación (Fecode), pues, según el sindicado, los ha puesto en riesgo.

“Demandamos al Gobierno Nacional detener de una vez por todas la estigmatización contra el magisterio colombiano y su Federación, no puede ser que ante los ataques sistemáticos del partido de gobierno y sus voceros que nos han puesto en riesgo, tanto el presidente como la ministra guarden silencio”, solicitó Simana en su comunicado. Al llamado de Simana, también se ha unido Fecode.

En contra de los asesinatos perpetrados el fin de semana, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, solicitó al Gobierno esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos.

