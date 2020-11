“Dilan solo ha recibido del Estado impunidad, impunidad, impunidad”: mamá del joven estudiante asesinado durante protestas

El próximo 23 de noviembre se cumple un año del asesinato de Dilan Cruz por parte de un miembro del Esmad, quien disparó una escopeta calibre 12 que usan los uniformados para dispersar a los marchantes.

La trágica muerte conmocionó a los colombianos y trajo críticas a las actuaciones del Esmad, lo que llevó a las autoridades a cuestionarse sobre el uso de esta arma. Luego de casi un año de la partida del joven estudiante, su madre, Yenny Alejandra Medina, dio una entrevista al diario El Espectador . Allí relató lo que sintió cuando supo de la muerte de su hijo e hizo un llamado a que se haga justicia.

La mujer le narró a Cecilia Orozco Tascón que ella no sabía que Dilan se encontraba en la marcha, pues solo sabía que había un “paro nacional y manifestaciones de estudiantes, pero no que él estaba ahí”.

Alejandra Medina le aseguró a ese medio que se enteró cuando en la cárcel la llamaron y le dijeron que su hijo había recibido un disparo.

Sentí lo que toda madre siente: angustia, desespero... Me trasladaron y llevaron al hospital. Allí lo pude ver. Me lo dejaron desfigurado.

Narró, además que cuando conoció la noticia también supo que muchas personas salieron a pedir cero impunidad por la vida de su hijo, pero que no pudo hablar ni agradecerles porque el Inpec le prohibió que hablara con la prensa.

“Hubiera querido agradecerles, pero me prohibieron tener contacto con los medios de comunicación y solo me autorizaron hablar con mi familia, con mis hijas”, dijo la dolida mujer en la entrevista.

Incluso sostuvo que los de esa institución carcelaria le dijeron que tenía que hacer las cosas como ellos le dijeran o no le permitían ver a su hijo.

Me repetían: “La vamos a llevar; la dejamos ver a su hijo, pero no puede hablar con la prensa ni usar celulares, nada”. Yo, en las condiciones en que me encontraba, hice lo que me dijeron con tal de que me permitieran verlo. No tenía otra opción.