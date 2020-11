‘Arete’, el sicario de Pablo Escobar, le habría mentido a Colombia sobre el atentado del avión de Avianca en 1989

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el autor intelectual del atentado narcoterrorista contra el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989, del cual hoy se cumplen 30 años. Fue el peor acto criminal del Cartel de Medellín que él conducía. En la foto, en La Catedral, la prisión que él mismo mandó a construir

El próximo 27 de noviembre se cumplen 31 años de la bomba que el capo colombiano Pablo Escobar colocó en un jet de Avianca que volaba de Bogotá hacia Cali para terminar con el entonces candidato presidencial, César Gaviria. Hoy se siguen conociendo nuevos detalles, de hecho, uno de los sucesos que más conmociona a la opinión pública y a los familiares de las víctimas actualmente, es que alias ‘Arete’, uno de los sicarios de Escobar más sanguinarios, mintió sobre los hechos de ese día para proteger a otro colega, presunto responsable del hecho, quien también pertenecía al cartel de Medellín.

Las 110 personas que estaban en el avión de Avianca, entre pasajeros y tripulación, murieron junto a tres más que estaban en tierra cuando cayeron las partes de la aeronave.

Las familias de las 107 víctimas que fallecieron tras la explosión piden justicia y adelantan todo un proceso que busca develar qué fue lo que realmente pasó. Para dar con los detalles del caso, presentarán un informe a la Comisión de la Verdad, en la que colabora la Fundación Colombia con Memoria y allí se rendirán declaraciones, tendrán en cuenta testimonios y demás.

Tras el hecho, se conmemoran más de un centenar de víctimas y tras las rejas está alias ‘Quica’, condenado a cadena perpetua y quien jura una y otra vez que él no participó en el atentado. Asimismo, entra nuevamente ‘Arete’, quien está escondido en España y se dice que fue quien armó la bomba, ejecutó el plan y echó a rodar el escabroso plan.

Los testimonios que se entregarán a la Comisión fueron conocidos por la unidad investigativa del diario El Tiempo. En este caso, el diario conoció las declaraciones del que fungía en ese entonces como agente especial de la Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, José Ballesteros. El agente le aseguró al diario que ‘Arete’ mintió a Colombia sobre lo realmente sucedido en ese entonces.

Ballesteros aseguró que tiene amplia experiencia en investigación del tráfico internacional y cuando en 1990 el Cartel de Medellín tenía azotada a Colombia, él vino a trabajar en la embajada americana de Bogotá, en la que recibió una misión especial.

La única foto que se tiene de Pablo Escobar,cabecilla del Cartel de Medellín, durante su reclusión en la cárcel La Catedral, de Envigado. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el autor intelectual del atentado narcoterrorista contra el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989.

El agente contó que en ese entonces ‘Arete’, cuyo nombre real es Carlos Alzate Urquijo, se inculpó del crimen y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se adelantaba un juicio contra Dandeny Muñoz Mosquera, alias la ‘Quica’, quien se dijo que armó y colocó el explosivo en el vuelo 203 de Avianca. Ballesteros dio declaraciones bastante controversiales y se espera que den un giro en la investigación.

“Gustavo de Greiff, entonces fiscal general, intentó interferir en el juicio de la ‘Quica’, alegando que el verdadero culpable era Alzate y no Muñoz “, dijo al periódico bogotano. Dice, además, que esta situación ocasionó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidiera su apoyo para desentrañar lo que realmente sucedió debido a que Ballesteros tenía conocimiento del artefacto usado y así podrían evidenciar si Arete fue el culpable.

Dandenis Muñoz Mosquera, alias "La Quica", uno de los sicarios favoritos de Pablo Escobar

El agente dice que lo que Arete le mencionó no coincidía con lo que las investigaciones arrojaron después de analizar el avión. “Sus respuestas me dieron la opinión de que él no fue el que hizo o colocó el artefacto en el avión”, dijo Ballesteros. Dice el agente que Arete sí estuvo inmiscuido en el crimen, pero duda que Arete haya sido “la persona responsable de la fabricación y colocación del artefacto”, insistió.

El agente reveló que le impresionó que un matón como ‘Arete’ tuviera tantos conocimientos en explosivos. Además, dice que le sorprendió bastante que pese a un crimen tan atroz, ‘Arete’ “estaba relajado y hablaba abiertamente y sin miedo de las consecuencias”.

Hasta el día de hoy se desconoce por qué ‘Arete’ intentó proteger a ‘Quica’, quien cumple 29 años tras las rejas. Por el momento, hay una misiva en la que ‘Arete’ reconoce que participó en el hecho.

Sobre el artefacto que ocasionó el siniestro hay cientos de hipótesis. Según Ballesteros, en ese entonces se rumoraba que la mafia y la guerrilla podrían tener misiles antiaéreos, sin embargo jamás se les probó nada.

Ahora, se espera que la Fundación que busca develar lo verdaderamente sucedido en 1989 dé con una versión oficial y se deje de “usar nuestro caso para sacar hipótesis sin fundamento”, aseguró a El Tiempo Gonzalo Rojas, cofundador de Colombia con Memoria y una de las víctimas que perdió a sus familiares en el siniestro.