“Yo soy como Neymar”: Armando Benedetti sobre su llegada al partido Colombia Humana

En la tarde del pasado jueves, el senador Armando Benedetti anunció que se uniría al partido Colombia Humana, liderado por el también senador Gustavo Petro, y además indicó que entraría a apoyar prematuramente la campaña presidencial de Petro para el 2022.

“ El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que en Colombia a la gente le da pena decir si es de derecha o de izquierda ”, indicó el senador.

La noticia causó una lluvia de reacciones en las redes sociales, en las cuales lo criticaron por pasar sin pena del uribismo al petrismo.

Con el fin de defenderse y responder ante las acusaciones, el senador Benedetti acompañó a la periodista Vicky Dávila en su programa matutino de la Revista Semana, donde ella le cuestionó “ ¿Cómo pudo caber en el uribismo, el santismo y el petrismo? ”.

“ Déjeme contestarle, un poco, mamando gallo. Yo soy como Neymar. Él no se la pasa llamando al Liverpool, al Manchester United ¿oigan yo puedo jugar allá? No, a mí me llaman y me preguntan sí puedo jugar en algún equipo o ayudar en ciertas cosas ”, le respondió Benedetti a Vicky.

El senador, ahora perteneciente al partido de la Colombia Humana, le explicó seguidamente a la periodista, que él podía jugar en cualquier equipo (uribismo, santismo,etc), siempre y cuando no tuviera que negociar o cambiar sus ideales .

En el programa de Dávila, el senador Benedetti también le reveló a la periodista, que no se fue con Fajardo porque no estaba seguro de qué pensaba él al respecto a la situación del país, “¿Qué piensa Fajardo de ayudar al tema de la renta básica?, siendo Iván Marulanda el que realmente ha hecho algo por el tema.”, señaló el senador en su entrevista con Vicky.

Sobre el viejo abrazo con Uribe

Entre las reacciones sobre la entrada de Bendetti al partido de la Colombia Humana, se coló una foto muy particular en la que Benedetti le da un estrechón de manos a Álvaro Uribe, quien está en ropa de baño cerca de un cuerpo de agua.

Uno de los que encaró con la foto fue el concejal bogotano Julián Rodríguez Sastoque, del Partido Verde, quien escribió en Twitter que los lagartos se encuentran en el agua y en la política, refiriéndose al cambio de Benedetti y el pasado que lo ligaba con Uribe.

La reacción de Benedetti llegó unas horas después. En un tuit, dijo que conserva esa foto como uno de sus “mejores recuerdos”. Aclaró que tiene una buena relación con Álvaro Uribe y que su cercanía del pasado, y lejanía del presente, se explica porque en la época de la imagen Uribe “no se molestó porque apoyara la dosis mínima, hundiera su penalización o votara la moción de censura contra Andrés Felipe Arias, etc”.

Así, dio a entender en dónde tienen origen sus controversias con el uribismo y por defecto con el Partido de la U, declarado oficialista.

Otras reacciones

La noticia provocó que muchos tuiteros, entre ellos el columnista Daniel Samper Ospina, trinaran sobre la llegada de Benedetti al petrismo.

La primera reacción que tuvo Samper fue escribir: “Pues claro que para Armando Bendetti el centro no existe: por eso pasó del uribismo al Petrismo sin sonrojarse” .

A lo que el senador respondió: “Otros que no se sonrojan son los que supuestamente quieren un cambio pero apoyan a Fajardo. Te invito a que me muestres un politólogo que hable del ‘centro’ como una ideología, eso solo es un lujo de los cachacos de alta alcurnia”.

Pero el intercambio de trinos no se quedó allí, el columnista le agregó humor a la discusión y aseguró que iba a conseguir un politólogo que sepa del “uribe-santo-petrismo“.

Por lo pronto voy a buscar un politólogo que haya escrito sobre la ideología que acabas de inaugurar: el uribe-santo-petrismo... muy consistente siempre.

Al debate también entró el influenciador petrista Levy Rincón, quien tildó a Samper de “venir a posar de youtuber alternativo y progresista” cuando es “derecha pura”.

“Daniel Samper atacando a Benedetti porque estará con Petro en las presidenciales. Lo trata de acomodado. A Dani hay que recordarle que él ha sido santista, peñalosista y fajardista. ¡Derecha pura! Y viene aquí a posar de youtuber alternativo y progresista” , escribió en Twitter el activista.

El columnista le respondió al tuitero lo siguiente: “Viejo Levy. Siempre he sido consistentemente de centro y en especial me ha gustado Mockus; nunca he votado por Uribe; me parece respetable que aprecien cualquier apoyo y perdonen de dónde proviene, ese es un paso para que crezcan y eso lo celebro”.

Este viernes la discusión siguió en Twitter entre ambos personajes, Samper y Benedetti. Esta vez, el periodista señaló que no critica a nadie por cambiar de opinión pero a su parecer, Armando Benedetti posando de antisistema le da risa.

Por supuesto, el senador no se quedó callado y trinó: “Usted se las tira de youtuber alternativo, donde de alternativo no tiene nada. Los únicos políticos que le gustan son los que están de moda o son famosos, usándolos como plataforma para maquillarse como ‘líder alternativo’ y tener audiencia. ¡Solo vive de tendencias de los demás!” .

El reto de Benedetti

Daniel Samper Ospina publica su columna dominical en el portal Los Danieles, que creó junto al periodista Daniel Coronell. Para este fin de semana puede que su tema sea precisamente la decisión del senador Armando Benedetti de sumarse al movimiento de la Colombia Humana.

Con ese contexto, el legislador ya le propuso un reto a Ospina el cual consiste en que lo deje escribir en Los Danieles este domingo.

“En 280 caracteres, Daniel Ospina, no puede expresar todo su bagaje literario contra mí y así no quedarse en frases y difamaciones cortas. Deme el mismo número de caracteres que tendrá en su columna para yo también poder escribir en #LosDanieles este domingo. ¿Acepta el reto?”, escribió el senador.

Hasta el momento el columnista no ha respondido.