Ecopetrol construirá una granja de energía solar en la isla de Providencia

Presidencia

El presidente Iván Duque anunció este viernes que Ecopetrol será gestor de la construcción una granja solar en la isla de Providencia , que permitirá a sus pobladores disponer de una fuente de energía alternativa al diésel.

El anuncio fue hecho por el jefe de Estado durante su participación virtual en la clausura de la III Cumbre Petróleo y Gas, desde la capital de La Guajira.

“Cuando iniciemos la reconstrucción de Providencia, también nos hemos fijado la meta de blindar a nuestra isla, en el criterio de sostenibilidad, una fuente permanente de energía alternativa o complementaria al diésel, y es tener una granja solar en Providencia que pueda brindarles energía a los pobladores”, explicó el mandatario.

En ese orden de ideas, manifestó su satisfacción de que la empresa petrolera “asuma el reto” de ser la gestora de “esa gran inversión”.

Señaló, además que, Ecopetrol ha continuado en el sector de hidrocarburos y simultáneamente se ha vinculado a proceso de energías renovables no convencionales, que son una forma de garantizar el abastecimiento energético en los campos del país .

Sobre ese aspecto recordó que el Parque Solar en Castilla La Nueva, departamento del Meta, inaugurado en octubre de 2019 ya tiene en servicio más de 54 mil paneles.

Duque afirmó que Colombia ha adelantado las reformas necesarias para proteger el sector del petróleo y gas

“Hoy me siento orgulloso con el sector, me siento orgulloso de que hayamos adoptado las reformas y medidas para que el sector siga mirando el futuro con optimismo, me alegra que hayamos superado los debates del populismo y la demagogia, de satanización, y que entendamos que es equilibrado, que es armonioso entender el impacto que tienen los recursos no renovables con los recursos renovables en el desarrollo de una nación”, dijo Iván Duque.

Así mismo enfatizó en que es importante destacar que Colombia tiene hoy un sistema en el que las operaciones costa afuera gozan del privilegio de las zonas francas off shore.

Durante su intervención virtual en la III Cumbre del Petróleo y Gas, que realizó el Comité Gremial Petrolero (CGP), Duque recalcó que el sector cuenta con un Gobierno amigo .

En ese contexto, explicó que las decisiones tomadas por el Gobierno se traducen en la construcción de confianza en el sector.

Afirmó que la Reforma a las Regalías permitirá adelantar obras y anticipar recursos de regalías para que las comunidades construyan confianza en la inversión y destacó que también se fortaleció el mecanismo de distribución hacia las regiones.

“Por un lado, el esquema de obras por regalías; en segundo lugar, permitir el anticipo de regalías para que las comunidades construyan confianza en la inversión que se va a desarrollar; tercero, que hayamos fortalecido los mecanismos de distribución hacia las regiones productoras y hacia las no productoras, pero también corrigiendo y enmendando muchos de los errores que se cometieron en el pasado”, explicó.

Por último dijo que “lo hemos corregido con la Reforma a las Regalías y, también, quiero exaltar que, gracias a esa reforma y al sistema también de distribución, vamos a poder acelerar proyectos de vías terciarias, de desarrollo rural, de desarrollo educativo y de conectividad, que son trascendentales para las expectativas comunitarias”.