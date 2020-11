Así ven los colombianos la gestión de Iván Duque: resultados de la más reciente encuesta de favorabilidad

02/03/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque, durante su última visita oficial a la Casa Blanca. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL STEFANI REYNOLDS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

El Centro Nacional de Consultoría realizó una nueva encuesta, con seis preguntas, sobre la imagen del presidente Iván Duque y la evaluación que le dan los colombianos a la gestión del Gobierno frente a la pandemia . La encuesta también revela cual es el tema que más critican los colombianos al mandatario. La encuesta fue revelada por Noticentro 1 CM&.

La primera pregunta realizada a los 1.005 encuestados fue, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque está desempeñando su labor como presidente de Colombia? Pretendiendo evaluar de manera general el trabajo realizado por el mandatario. Los resultados fueron:

Aprueba: 53 %

Desaprueba: 43 %

NS/NR: 4 %

La opinión que tienen los encuestados sobre el presidente de la República también fue favorable, pues el 56% de respuestas fue “positiva”, el 42% respondió “negativa” y solamente el 2% eligió la opción “no sabe o no responde”.

El manejo de la pandemia del coronavirus por parte de Iván Duque también fue bien calificado por los encuestados. El 61% lo aprobó, el 36% dijo no aprobarlo y el 3% restante respondió que no sabe o no responde. El mismo porcentaje de aprobación recibió las estrategias de reactivación económica impulsadas por el gobierno.

Los puntos malos para Duque llegaron en las preguntas de manejo a temas puntuales como el proceso de paz, donde el 53% de las personas le desaprobó su manejo. El 43% aprobó su manejo y el 4% no sabe o no responde.

La seguridad y la lucha contra la corrupción fueron dos de los temas que recibieron una mala calificación sobre su gestión. El 45% calificó como mala la seguridad en las ciudades. La corrupción fue el ítem donde la mala gestión recibió el más alto porcentaje negativo con el 48%, además el 28% lo calificó de ”regular”.

La salud y el empleo también son un punto flojo según los encuestados pues el 36% no avaló el sistema de salud del país. En temas de empleabilidad el 50% respondió que regular su gestión, 39% la calificó como mala y el 20% restante dijo ser buena.

Por último, los tres temas que mas preocupan a los colombianos actualmente es la salud y los posibles rebrotes de COVID-19, elegido por el 30% de los encuestados. Seguido por la inseguridad en las ciudades y los inmigrantes venezolanos, con un 26% cada uno y por último un posible recrudecimiento de la violencia fue elegido por el 13% de los encuestados.

El presidente se rajó en salud, seguridad, empleo, proceso de paz y otros temas.

