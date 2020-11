Video: Armando Benedetti llegará a la Colombia Humana de Gustavo Petro

El pasado 15 de octubre el senador Armando Benedetti renunció al partido de la U con el que llegó al Congreso en 2018. Este jueves el congresistas sorprendió con un video en el que anunció que va “caminando” hacia la Colombia Humana de Gustavo Petro.

“El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que en Colombia a la gente le da pena decir si es de derecha o de izquierda” , sostuvo el senador.

Así mismo, expresó que él se considera de centro izquierda y que va caminando hacia allá y que solo ve en ese camino a la Colombia Humana. “Benedetti traza su camino a la Colombia Humana de Petro”, dijo en su cuenta de Twitter.

Esto fue lo que dijo Armando Benedetti:

Armando Benedetti anuncia su llegada a la Colombia Humana

Por su parte el senador Gustavo Petro, tan solo escribió en su cuenta de Twitter: “Bienvenido Benedetti”.

Además, el senador se cuestionó este mismo jueves en su Twitter: “¡EL CENTRO NO EXISTE según la teoría política! ¿Entonces? ¿Pertenecen al “centro” las personas que generalmente son de derecha pero se visten o se caracterizan como gente de izquierda? ¿O se pondrán los dos disfraces al mismo tiempo?” .

Por ahora se desconoce cuál será la estrategia del político para el 2022, si volverá a alanzarse como senador por el movimiento de la Colombia Humana o estará acompañando de lleno la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Varios políticos ya reaccionan a esta noticia entre ellos Nicolás Petro, hijo del senador Petro, que también le dio la bienvenida. Pero no todos son mensajes de recibimiento, también hay fuertes críticas sobre la carrera política de Benedetti.

“El Armando Benedetti al que hoy Gustavo Petro le dice: ‘Bienvenido a la Colombia Humana’, es el mismo que tenía como slogan de campaña al Senado en 2006: ’100% con Uribe’”, escribió el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque.

También opinó el reconocido internacionalista Yann Basset: “Tiene sentido la jugada de Benedetti, hay mucho voto petrista durmiente a buscar para las legislativas en la costa Caribe” .

La renuncia de Benedetti a la U

En la tarde del 15 de octubre, horas después del anuncio de la salida de Roy Barreras definitiva del partido de ‘la U’, el senador Armando Benedetti, de esa misma colectividad, siguió el ejemplo de su colega e informó su retiro del colectivo político.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, afirmó Benedetti.

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

Barreras y Benedetti se han mostrado críticos con el Gobierno Nacional, sin importar que su propio partido, con el que lograron llegar al Congreso de la República, se declara amigo del actual mandatario.

En total, los dos senadores -que conservarán sus curules, como lo permite la ley- obtuvieron 182.934 votos en 2018: 110.358 para Barreras y 72.576 para Benedetti. Además, eran los senadores más prominentes de La U.