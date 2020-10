Cisma en el partido de la U: Armando Benedetti también se retira de la colectividad

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

En la tarde del 15 de octubre, horas después del anuncio de la salida de Roy Barreras definitiva del partido de ‘la U’, el senador Armando Benedetti, de esa misma colectividad, siguió el ejemplo de su colega e informó su retiro del colectivo político.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, afirmó Benedetti.

Barreras y Benedetti se han mostrado críticos con el Gobierno Nacional, sin importar que su propio partido, con el que lograron llegar al Congreso de la República, se declara amigo del actual mandatario.

Más temprano, y poco después de que se conociera la decisión de Barreras, Benedetti escribió en su cuenta en Twitter: “estoy meditando detenidamente mi posible renuncia al Partido de La U, lo anterior después de la decisión de Roy Barreras y de la actitud del partido en esta pandemia donde no apoyaron a los microempresarios, a la renta básica y a la paz”.

Trino sobre renuncia de Benedetti

Tanto Benedetti con Barreras evitaron usar la palabra “renuncia” en sus anuncios de retiro, para así poder conservar la curules en el Legislativo.

En total, los dos senadores -que conservarán sus curules, como lo permite la ley- obtuvieron 182.934 votos en 2018: 110.358 para Barreras y 72.576 para Benedetti. Además, eran los senadores más prominentes de La U.

El partido de ‘la U’, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre las posiciones de los dos senadores.

Quién sí se pronunció al respecto fue el senador Gustavo Petro, quien aseguró que “una parte del partido de la U irá a la consulta uribista con Dilian como candidata, y otra, quiere un movimiento progresista con consulta sin vetos”.

De inmediato, la exgobernadora del Valle Dilan Francisca Toro señaló que el senador y excandidato presidencial solo promueve una estrategia de división que no es sana para la política colombiana.

“Gustavo, tu estrategia de promover divisiones no es sana. El Partido de la U es un partido amplio, de consensos, de tendencias diferentes y respetables”, apuntó.

De hecho, Benedetti afirmó que una de las razones por las que se aparta de la colectividad es la posible llegada de Dilian Francisca Toro a la dirección del partido.

“Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él (Roy Barreras) quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma de desmarcarse”, indicó Benedett.

Y agregó que “a pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de acuerdo con la forma en la que se va del Partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el Gobierno”.

Las renuncias se presentan a pocos días de la asamblea nacional del Partido de la U, que se llevará a cabo el 7 de noviembre, y en la que posiblemente Dilian Francisca Toro será elegida como directora.