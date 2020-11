Negociación del aumento de salario mínimo para 2021 iniciará el 30 de noviembre, por Zoom

Inicia puja por el aumentos del salario mínimo en Colombia. Foto: Cortesía Leonel Cordero.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, confirmó, durante su intervención ante la Comisión Permanente del Convenio de Política Laboral y Salarial, que el próximo 30 de noviembre comenzarán las discusiones para definir el salario mínimo para el 2021. El ministro Cabrera destacó que es necesario adelantar los diálogos pues, “estamos viviendo un momento muy difícil. Por eso, el escenario queda abierto para discutir y dialogar diferentes temas. La idea es escucharnos todos y buscar una salida para este país.”

Tras la definición de la fecha para adelantar los diálogos, se conoció que el Gobierno nacional participará los días 2 y 3 de diciembre, con ponencias de los ministerios del Trabajo y Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), mientras que el 9 de diciembre gremios y sindicatos presentarán sus propuestas formales.

El jefe de la cartera de Trabajo señaló que la puja por el aumento salarial, en medio de la reactivación económica para superar la crisis de la pandemiam se hará de manera virtual, con algunas eventuales citas presenciales.

¿Cómo va la puja para concertar el aumento del salario mínimo en Colombia?

Imagen de archivo de una marcha durante una huelga de maestros contra el gobierno en Bogotá, Colombia. 27 de abril, 2015. REUTERS/Jose Miguel Gomez/Archivo

A pesar de que aún no se conoce un estimado por parte del Gobierno, las centrales obreras y los empresarios ya divulgaron su apuesta común y unificada.

L a propuesta de las centrales obreras es llegar a 1 millón de pesos, lo que representaría un aumento del 13,92 %, y a su vez propusieron que el auxilio de transporte aumente a los 120.000 pesos.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, le solicitó al Gobierno desempeñar un papel activo en los diálogos y que contemple un susidio la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas y una renta básica a poblaciones sin ingresos y sin empleo.

Para Fabio Arias, fiscal de la CUT, no hay mejor momento para que el salario mínimo supere el millón de pesos como lo han venido solicitando durante los últimos años . Para él, la medida no solamente es posible, sino necesaria, no solo para ayudar a los colombianos, sino también para lograr dinamizar la economía.

“Para algunos puede sonar extraordinaria la solicitud, pero estamos en un momento extraordinario. Llevamos 30 años repitiendo una fórmula que no ha funcionado, la han repetido una y otra vez el Consejo Gremial Nacional y el Gobierno, según ellos, para generar empleo se requiere que no le paguemos tanto a los trabajadores. Resulta que lo que hoy está pasando en el mundo, no solamente en Colombia, es que la gente ha perdido sus ingresos por razones netamente ligadas a la pandemia. Para recuperar la economía que teníamos, se requiere reaccionar frente a esa pérdida de ingresos, y eso solo se puede reactivar si hay realmente un aumento salarial importante,” manifestó Arias.

