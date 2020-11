Lo que planea hacer Disney+ en Colombia

(Photo by Robyn Beck / AFP)

Disney+ llegó oficialmente este 17 de noviembre a Latinoamérica. La nueva apuesta del entretenimiento por streaming busca competirle directamente a plataformas ya muy bien posicionadas en Colombia como Netflix, HBO y Amazon.

Si bien la nueva apuesta de Disney llega con un gran catalogo de producciones ya conocidas y con millones de fanáticos, como las películas del Universo de Marvel, Star Wars, Disney y Pixar, son pocas las producciones que puedan llamarse originales de la plataforma, aunque el plan es que empiecen a llegar en un futuro corto.

Así lo dejó ver Natalia Scalia, Head of Direct-To-Consumer, The Walt Disney Company Latin America, que aseguró que Disney Plus prepara 70 producciones locales, incluso de Colombia, para alimentar el contenido de su plataforma.

Según Portafolio, la compañía se ha caracterizado por una fuerte apuesta al contenido local, como algo que aporta relevancia y conexión con las audiencias y el objetivo es que esta oferta se transmita desde el año entrante.

“Los 70 proyectos están en diferentes instancias de desarrollo, con talento y productores de diferentes mercados que se irán liberando en la plataforma gradualmente” , señaló.

Además reveló que, las producciones hoy están fundamentalmente enfocadas en Argentina, Brasil, México y Colombia.

Nuestras expectativas como región obviamente son muy altas. Estamos trabajando hace mucho tiempo para este lanzamiento y esperamos que esta región aporte un importante caudal de suscriptores a este producto global que es Disney Plus”, dijo la empresaria.

El sitio tiene un catálogo de más de 500 películas y más de 7.000 episodios de series de diferentes marcas, por lo que la oferta promete ser bien robusta, dijo Natalia Scalia.

Disney+ llega pisando fuerte a Colombia

Según un informe de la plataforma Axios, Disney+, reconocida internacionalmente por sus películas infantiles animadas, llegará pisando fuerte, pues a tan solo un año de su lanzamiento oficial en los Estados Unidos, ya ocupa el tercer lugar del escalafón de plataformas global con 60,5 millones de usuarios, justo debajo de Prime Video (150 millones) y Netflix (192,3 millones), superando por mucho a Hulu (35,5 millones) y a HBO (26,6 millones).

La llegada de Disney+ se da en un momento en el que los colombianos están consumiendo muchos más contenido en plataformas de streaming, teniendo en cuenta el tiempo en casa a causa de la pandemia. Según información de Kantar Ibope Media, el 44% de la población colombiana ha consumido videos bajo demanda en los últimos seis meses y, alrededor de 35%, han adquirido suscripciones a estos servicios.

Por su parte, las dos plataformas que lideran el mercado se han preparado para la competencia, promocionando más producciones propias como ‘Mank’ y ‘The Midnight Sky’ en el caso de Netflix y, adquiriendo productos bien posicionados como la secuela de ‘Borat’ y ‘Un príncipe en Nueva york’ en el caso de Amazon Prime.

En el mercado del entretenimiento nacional, desde la llegada de las plataformas de streaming se ha planteado que podría significar el final de las salas de cine y de la televisión, pero algunos expertos de ambos sectores no creen que esto sea necesariamente así. Según el presidente de Cine Colombia, Munir Falah, sería prematuro pensar que la llegada de esta nueva plataforma afecte el negocio que ha estado cerrado desde inicio de la pandemia.

De la misma forma, según Kantar Ibope Media, las plataformas digitales tampoco desplazarán a la televisión colombiana. “En los mercados Latinoamericanos, especialmente en Colombia, la televisión abierta se mantiene como protagonista en el consumo de medios con el 91% de penetración (98% en Colombia)”, informó la empresa.