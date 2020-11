A la banda de Willy Melean le habrían dado cédulas colombianas en Galapa, Atlántico

Capo abatido, alias Willy Meleán. Foto: Archivo particular.

El pasado 7 de noviembre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la baja del capo venezolano Willy Melean y la captura de cinco miembros de su banda criminal, dedicada al sicariato y extorsión en ocho ciudades del país, aunque su poder ilícito se extendía a los Estados Unidos y Perú. Hoy, 18 de noviembre, se conoció que toda la organización delincuencial habría sido cedulada de manera irregular en la Registraduría del municipio de Galapa, Atlántico, razón por la que sus miembros podían circular ‘como Pedro por su casa’ en el territorio nacional.

De acuerdo con el informe de la auditoría hecha por la Registraduría Nacional a la sede de Galapa, al que tuvo acceso El Heraldo, al menos 76 cédulas de ciudadanía se habrían “expedido de manera fraudulenta” a migrantes venezolanos. La inspección se realizó luego de que el 10 de noviembre se cerrara de manera preventiva dicha sede, tras comprobarse que Bernardino Melean Frontado, alias Willy Melean, había obtenido su identificación colombiana a cambio de una cuantiosa suma el 3 de abril de 2018.

En el informe se registró que en las 76 cédulas expedidas desde el 2017 hay una serie de singularidades que harían pensar a las autoridades que no solo les fueron otorgadas a los Melean, sino a otros grupos delincuenciales “transnacionales”. En los archivos de la Registraduría, por ejemplo, no hay documentos que soporten el nivel de consanguinidad de los migrantes con algún ciudadano colombiano, además de que en algunas de ellos, al parecer, el Número Único de Identificación Personal, con cifras consecutivas, no corresponde al de las fechas de inscripción.

Para muestra un botón: la cédula colombiana de Melean, en la que el capo venezolano figuraba con el nombre de Gabriel de Jesús Rodríguez Sánchez, fue grabada el 26 de marzo de 2018, si bien la fecha de inscripción a la base de datos es la del 28 de septiembre de 1983.

Lo mismo ocurrió con la compañera sentimental de Melean, identificada como Iranitza Elizabeth Reyez Granadillo, “cuya fecha de inscripción en la base de datos fue el 24 de noviembre de 1982 y la fecha de grabación al sistema para la expedición de cédula fue el 27 de marzo de 2018”, explica el Heraldo, tras conocer el informe de la Registraduría.

Así quedó la habitación en la que fue abatido Willy Melean. Foto: Archivo particular

Debido a la presunta expedición de cédulas colombianas de forma irregular a algunos venezolanos, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, visitaría el departamento del Atlántico los próximos días, específicamente a Galapa, afirman fuentes extraoficiales.

Así dieron de baja a Willy Melean

El General Óscar Atehortúa encabezó el operativo que dio de baja a Willy Melean, en Sabana de Torres, Santander, que se realizó luego de más de seis meses de seguimientos e interceptaciones por parte de miembros de la Sijín de Bogotá y oficiales de inteligencia de la Sipol.

La banda criminal cometía delitos en ocho ciudades y despliegan su poder ilícito en Perú y Estados Unidos. Se trata de una red familiar venezolana que ejercía labores de sicariato y extorsión. 'Los Meleán Intensificaron en los últimos meses su presencia en Bogotá, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.

Según el brigadier General Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el operativo se logró determinar en ocho meses los entramados criminales de la banda y determinar los enfrentamientos con otros grupos delictivos.

"Un personal de la Policía Metropolitana de Bogotá se trasladó a Sabana de Torres y realizó el operativo, donde terminó con la neutralización de dos personas y la captura de 3 más que se encontraban en ese sitio, con la incautación de varias armas de fuego”, señaló el uniformado. Y agregó que dos personas más fueron capturadas en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y se logró incautar un arma de fuego.