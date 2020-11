Estas son las razones por las que Colombia tiene dos reinas de belleza

María Fernanda Aristizábal y Laura Olascuaga. Fotos: redes sociales

Este año, lleno de cancelaciones y reagendamientos de eventos nacionales por cuenta del COVID-19, confundió a varios colombianos con la elección de la mujer que representará al país en el certamen de belleza mundial Miss Universo 2021. Aquí le explicamos por qué, ahora, Colombia tiene dos reinas de belleza.

En primera medida, y la explicación más simple, es que el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universe Colombia no son el mismo certamen de belleza, razón por la cual hay una ganadora de cada concurso, pero solo una de ellas representará a Colombia en el concurso de belleza del mundo.

A inicios de septiembre de este año, el Concurso Nacional de Belleza anunció que, por causa de la pandemia por COVID-19, este año no se llevaría a cabo el certamen, razón por la que no se escogería una nueva Señorita Colombia en el tradicional concurso que se realiza cada año en Cartagena. La decisión la dio a conocer la Junta Directiva del certamen; sin embargo, otra de las razones para no llevar a cabo el concurso es que, desde este año, en el CNB ya no se escogería la representante de Colombia a Miss Universo, ahora los derechos le pertenecen al certamen Miss Universe Colombia, que se realizó en la noche de este lunes festivo.

En junio de este año, Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, confirmó al noticiero CM& que él nunca tuvo una licencia directa con el certamen internacional de belleza, sino que a través de convenios con empresas y personas enviaba a la candidata nacional. Sin embargo, ahora, Natalie Ackermann es la nueva dueña de la franquicia de Miss Universo en Colombia, razón por la que ella, a través del concurso Miss Universe Colombia, sí puede enviar a la ganadora al certamen internacional.

Es por esto que, en el concurso de Miss Universo 2021, Colombia será representada por la recién elegida Laura Victoria Olascuaga Pinto, la representante del departamento de Bolívar que ganó este 16 de noviembre el concurso Miss Universe Colombia. Olascuaga es cartagenera y tiene 25 años, también es reconocida por su participación en el Concurso Nacional de Belleza en 2018, representando al mismo departamento y donde obtuvo el título de Virreina nacional; sin embargo, meses después renunció por razones personales.

Laura Olascuaga, por Bolívar, ganó certamen Miss Universe Colombia, Cortesía Miss Universe Colombia

Por otro lado, María Fernanda Aristizábal fue la ganadora del Concurso Nacional de Belleza 2019 y, este lunes 16 de noviembre, el certamen confirmó que Aristizábal mantendrá el título de Señorita Colombia un año más . La quindiana de 23 años, se ha ganado el cariño de los colombianos al ser la reina de belleza que se ha desempeñado durante un año atípico y lleno de obstáculos para ella y el país.

Tras el anuncio de que Natalie Ackermann era la nueva dueña de la franquicia de Miss universo en Colombia, en junio de este año Aristizábal recibió la noticia de que, a pesar de haber ganado el certamen de belleza más importante del país, no representaría a Colombia en Miss Universo.

En ese momento, la Señorita Colombia aseguró en redes sociales que “prefiero pensar que soy afortunada, pues me correspondió este título, en medio de una pandemia que me ha demostrado lo fuerte que soy mentalmente, con incertidumbres que me han llevado a concluir que todo es perfecto y hasta los grandes atletas se pierden de grandes contiendas y eso no les quita su valía, pero lo más valioso, es darme cuenta que tengo el afecto de un país que me lleva hoy a reiterar que mi trabajo es para ellos y que debo vivir esté presente como lo realmente valioso, pues el futuro la vida misma nos ha mostrado que sigue siendo una ilusión”.

A través de un comunicado, el Concurso Nacional de belleza confirmó que Aristizábal portará la corona un año más “seguirá desarrollando sus actividades, enmarcadas en el compromiso social de la organización que representa, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que requiere su participación en cada una de ellas”, además, afirmó que el otro año deberá entregar su corona en un nuevo CNB que se realizará en Cartagena el próximo año.

