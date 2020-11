Recuerde el pico y placa en Soacha durante este puente festivo

Considerando la salida de bogotanos para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre con lunes festivo el 16, el municipio de Soacha implementará nuevamente medidas de pico y placa para controlar la circulación de vehículos y no colapsar la movilidad en las vías de ingreso a la capital .

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se implementará de nuevo un Pico y Placa para el lunes 16 de noviembre sobre la Autopista Sur en el sentido Girardot - Bogotá. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, informó a la ciudadanía que incumplir la medida acarreará sanciones .

La multa será de 438.900 pesos para aquellos conductores que no cumplan la medida y decidan desplazarse irregularmente en los horarios de la restricción:

La medida de pico y placa fue tomada con el objetivo de evitar congestiones vehiculares en la Autopista Sur, dado el alto número de viajeros durante los fines de semana con festivo. El mandatario municipal advirtió que la medida aplica no solo para visitantes, sino para conductores de paso:

Es de recordar que esto es no sólo para los que vienen por la Autopista Sur, sino también para los habitantes de Soacha. Tengan en cuenta que en esta ocasión, también se impondrá una amonestación económica a quienes no acaten esta medida codificada como C 14, que consiste en transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente