Juan Diego Alvira reveló que ha sido víctima de amenazas por su trabajo periodístico

Presentador de Noticias Caracol declaró haber sido víctima de amenazas de muerte / (Revista Vea).

Portada de la edición número 221 de la Revista Vea, el presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira declaró haber sido víctima de amenazas de muerte por su trabajo periodístico en televisión .

Alvira, con gran número de seguidores en redes sociales, indicó a Vea que no siente miedo de las amenazas en redes, argumentando que no le mortifica que le ‘den palo’ o que lo critiquen por sus comentarios o formas de presentar los hechos noticiosos de Colombia.

El periodista, que también habló de su vida personal y profesional, protagonizó también un detrás de cámaras para la sesión fotográfica de la portada y aseguró que, todo lo que le escogieron para su ‘look’ en las tomas estaba perfecto.

A continuación, la portada de la nueva edición de la revista con el comunicador como protagonista:

Juan Diego Alvira, Portada de la Edición 221 de la Revista Vea / (Instagram: @juandiego.alvira).

Alvira, ganador de premio India Catalina en 2010 por su trabajo en Citynoticias, se refirió a las amenazas de muerte que recibe a diario en redes sociales, y afirmó que hubo unas que fueron más delicadas, porque le fueron enviadas directamente a medios donde ha trabajado, en este caso en CityTV y Caracol Televisión .

Me han amenazado de muerte por redes sociales y no me da miedo. A mí no me amedrenta alguien por un tuit, a eso ni le paro bolas. Cuando ya te llega un sufragio, que me llegó a City, por un informe, y aquí en Caracol también, ahí uno se atemoriza

No obstante, también confesó que no falta la persona que le 'da palo’, pero dejó de pensar en ello gracias a una anécdota con un celador que un día, cuando lo vio mortificado por las críticas, le dijo: “A los árboles que dan más fruto es a los que más le tiran”. Desde ese momento el presentador de Noticias Caracol dejó de prestarle atención a sus críticos, añadiendo “he aprendido a definir qué dejo que me mortifique y qué no. No me importa el qué dirán. Me preocupo por mi paz y mi salud”, complementó Alvira.

El presentador es muy conocido por su particular estilo de periodismo y la manera como presenta las noticias en lo que el mismo denomina como ‘walk & talk’ (en español: ‘caminar y hablar’), por lo que ha logrado ser tendencia en las redes sociales y se ha vuelto objeto de controversia y de intimidaciones en su contra.

Aparte de las amenazas de muerte y críticas que recibe a diario, confesó que se levanta a las tres de la mañana para trabajar en el noticiero de Caracol Televisión , medio de comunicación que le abrió las puertas desde 2011, tras ser catalogado como mejor presentador de noticias en la vigesimosexta edición de los premios India Catalina.

En la entrevista, el tolimense se refirió a su esposa, Ana María Escobar, directora de Comunicaciones del Inpec, con quien hace unas semanas hizo un ‘live’ en el que hablaron del “innombrable”, es decir el exnovio de Escobar, su hija, su suegra, su faceta de abogado y otros detalles personales y profesionales que declaró a profundidad a la Revista Vea.

