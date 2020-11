Controversial comentario de Marta Lucía Ramírez sobre Álvaro Uribe y Jesucristo agita las redes

El pasado 12 de noviembre, la firma Cifras y Conceptos dio a conocer su panel de opinión, que evalúa lo que piensan algunos líderes de opinión del país frente a temas políticos y a quiénes consultan para informarse. En los resultados, se destacó que la imagen positiva del expresidente y exsenador líder del uribismo cayó.

En su cuenta de Twitter Uribe admitió que el deterioro de su imagen. Sin embargo, aseguró que eso no lo aparta de “pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”.

Ante el trino del exmandatario la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó en la red social que el “servicio” que ha dado el exsenador al país “ha sido muy grande”. Pero también comentó que: “Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad”.

El comentario sobre Jesús no cayó muy bien entre muchos usuarios que interpretaron el trino de la vicepresidenta como una comparación de Uribe con el hijo de Dios.

Muchos recordaron el episodio del controversial cuadro del ‘Sagrado corazón de Álvaro Uribe’ que tiene en su casa la senadora Paloma Valencia. Según se comentó en su momento, la pintura es parte de la obra ‘Santos populares’ de la artista María Alejandra Muñoz, amiga cercana de la senadora.

Aunque Álvaro Uribe ya no es senador, apareció en la encuesta en mención, en la cual presentó una dura caída en comparación al año pasado. Mientras que en 2019 ocupaba el tercer lugar, actualmente descendió hasta el séptimo lugar.

El exsenador fue superado este año por Iván Cepeda (10%), Angélica Lozano (9%), Gustavo Petro (8%) y Roy Barreras (7%), este último empatado con el liberal Luis Fernando Velasco.

De la misma forma, en el panel de opinión de Cifras y Conceptos, que consultó a 2.004 líderes del país, entre los que están congresistas, concejales, periodistas y grandes empresarios, quienes, según los resultados, ya no ven a Álvaro Uribe como uno de los políticos más influyentes del país. Aunque el exsenador se encuentra en el top 5 de los tuiteros más leídos en Colombia.

El top cinco de tuiteros lo encabeza Daniel Samper Ospina, con el 9 por ciento. Lo siguen Daniel Coronell, Gustavo Petro, Félix de Bedout y Álvaro Uribe Vélez con una cifra del 7 por ciento cada uno. Detrás va Vicky Dávila, con el 4, y la Pulla, con el 3.

La encuestadora Invamer también señaló, el 29 de octubre, que el expresidente Álvaro Uribe tuvo un deterioro en su aprobación, con un 61% de imagen negativa, cuando, en el mes de agosto, estaba en 53%. El exsenador no llegaba a esta cifra desde agosto de 2019. El decrecimiento de su popularidad se viene dando desde junio de 2018, cuando marcó 52%.

En el 2020, Álvaro Uribe Vélez fue juzgado por la Corte, estuvo bajo detención domiciliaria y, recientemente, aunque recobró su libertad, un juez penal del circuito de Bogotá decidió en segunda instancia que el exmandatario seguirá formalmente vinculado al proceso en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal que, presuntamente, habría cometido el político colombiano.

Uribe también renunció al senado el pasado 18 de agosto y perdió su fuero parlamentario, por lo que el caso en su contra pasó de ser competencia de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación.

