El “desquite” de Darcy Quinn: Comparó a Vanessa de la Torre con la Chimoltrufia

Este martes Darcy Quinn y Vanessa de la Torre fueron las protagonistas de un momento confuso que se desarrolló entre risas, durante la emisión del programa de radio ‘6 A.M Hoy por hoy’.

En una conversación en que se anunció que Vanessa de la Torre entrevistaría a la Chilindrina, Gustavo Gómez, director del programa de actualidad informativa, hizo un comentario sobre María Antonieta de las Nieves, la recordada actriz mexicana, quien interpretó al memorable personaje de la hija de Don Ramón en el programa de humor El Chavo del 8.

“Como diría usted, ni María Antonieta, ni Darcy reflejan la edad”, fue el comentario de Gómez al que Vanessa de la Torre respondió:

<i>Darcy es un poquito más joven, no tanto, pues, pero digamos…</i>

En ese momento, la periodista Darcy Quinn intervino entre risas y dijo:

Si me permite el desquite, eso va a ser una entrevista de la Chilindrina y la Chimoltrufia.

El comentario fue recibido con carcajadas entre todos los periodistas de ‘6 A.M Hoy por hoy’, incluida Vanessa de la Torre.

Las risas continuaron y la expresentadora de Noticias Caracol agregó: “Yo pensé que me iba a decir doña Florinda o alguna cosa así”, a lo que los demás miembros de la mesa del informativo respondieron dando a entender que con esa forma de desquitarse, lo mejor era dejar quieta a Darcy Quinn.

Cabe aclarar que la Chimoltrufia es un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, intérprete de El Chavo en el programa del mismo nombre. Florinda Meza, esposa de Bolaños fue la encargada de interpretar al jocoso personaje.

Según la historia, el nombre real del personaje era María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, pero todo el mundo la conocía como la Chimoltrufia, quien además era la pareja de Gordon Botija, un ladrón que tenía de cómplice al Chómpiras.

Florinda Meza revive a la "Chimoltrufia" en YouTube

A mediados de este año la periodista de ‘6 A.M. Hoy por Hoy’ fue el centro de la polémica en redes sociales, debido a un comentario que hizo en medio de una discusión sobre los involucrados en el caso Dololed, el popular medicamento que está al borde de la desaparición debido a la supuesta contaminación con diclofenaco que provoca y que fue confirmada por las autoridades a inicios de este año.

El caso salió a la luz después de que una investigación de la Universidad Industrial de Santander confirmara la presencia de diclofenaco en el producto que se presumía natural. Este hecho prendió las alarmas de las autoridades sanitarias.

La periodista al respecto dijo:

…Por qué una universidad se involucra en una investigación de estas, cuando digamos no es su labor, su labor primordial es investigar, educar, y no hacer investigaciones.

Minutos después la periodista reconoció su error y aclaró que no quiso hacer el comentario, pero eso no evitó que usuarios de Twitter no tardaran en arremeter contra la comunicadora.

Los comentarios no cesaron y ella volvió a responder:

Admití mi error y pedí disculpas ...pero eso no les interesa ? Solo insultar y acabar con la gente ...pues lo siento, pero yo no voy a contribuir con el odio en las redes …

