The Mandalorian, Star Wars y contenidos exclusivos de Disney + estarán disponibles de manera gratuita en Colombia

The Child, better known to audiences as "Baby Yoda", is seen in an undated still image from the Disney+ series "The Mandalorian" provided to Reuters February 5, 2020. Disney+/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Desde este martes 10 de noviembre y hasta el 16, las señales de todos los canales premium de Disney y Fox unirán sus transmisiones en toda Latinoamérica para compartir con la audiencia programas especiales para hacer oficial el lanzamiento de la plataforma de Disney +, que llegará al país el próximo 17 de noviembre.

Pero no solo será una transmisión, habrá contenidos exclusivos de la plataforma disponibles para todo público.

Star Wars: La Guerra de los Clones (episodios 1 y2):

El 14 de noviembre a las 9 p.m. los usuarios podrán ver la eterna batalla entre el bien y el mal con Star Wars: La Guerra de los Clones en Disney XD (versión doblada) y 10 p.m. en FX (versión subtitulada, sin cortes comerciales).

The Mandalorian (episodios 1 y2):

El 15 de noviembre a las 10 p.m por FOX Channel, se liberará por primera vez la serie épica live-action de la saga Star Wars, en donde conocimos a Baby Yoda.

Fotografía sin fecha cedida por Disney que muestra un fotograma de la serie "The Mandalorian". EFE/ Disney

High School Musical, la serie (epsiodio 1):

El 16 de noviembre a las 8 p.m por Disney Channel, todos los fanáticos de los musicales podrán ver el primer capítulo de High School Musical, la serie en exclusiva y sin comerciales.

Luego de su presentación, por única vez en estos canales, las series originales de Disney+ The Mandalorian, Star Wars: La Guerra de los Clones, High School Musical: El Musical: La Serie, Diario de una Futura Presidenta y The Imagineering Story, estarán disponibles de modo permanente y exclusivo para todos los suscriptores de Disney+ en América Latina.

El lanzamiento oficial de Disney Plus será el 17 de noviembre en Colombia y América Latina. El precio mensual de la suscripción será de $23.900 y la anualidad de $239.900. Sin embargo, como parte del pre-lanzamiento los interesados en contratar Disney Plus tendrán, desde este 3 y hasta el 16 de noviembre Disney Plus, la oportunidad de pagar $203.000 por este primer año, lo que significaría que la suscripción mensual quedaría en $16.900.

La llegada de Disney+ se presenta en un momento en el que los colombianos están consumiendo muchos más contenido en plataformas de streaming, teniendo en cuenta el tiempo en casa a causa de la pandemia. Según información de Kantar Ibope Media, el 44% de la población colombiana ha consumido videos bajo demanda en los últimos seis meses y, alrededor del 35%, han adquirido suscripciones a estos servicios.





Vea también:

