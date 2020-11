Fiscalía cita nuevamente a Timochenko por magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko". EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

La Fiscalía General de la Nación citó, de nuevo, al exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, Timochenko, en el marco de la investigación que se adelanta por el magnicidio del periodista y político Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995. El senador Carlos Antonio Lozada también fue llamado a rendir testimonio.

A Timochenko el ente acusador le programó una diligencia judicial para el próximo 19 de noviembre, después de que este se negara a asistir a la del pasado 4 de noviembre, argumentando que el caso no es competencia de la Fiscalía sino de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por su parte, Carlos Antonio Lozada no fue citado de manera presencial, pero sí le conminó a rendir testimonio a través de un cuestionario, esto por el fuero que lo cobija como congresista.

La familia de Álvaro Gómez rechazó la decisión de los exguerrilleros de no comparecer en calidad de testigos ante la Fiscalía aduciendo que los hechos se dieron en el marco del conflicto armado, lo que haría que la competencia directa del caso recayera sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. “Esta actitud renuente y sospechosa solo deja entrever la existencia de una estrategia para mantener en total impunidad el crimen del Dr. Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d), bajo el absurdo entendido que la JEP es su juez natural”, dijo la familia a través de Únete por Colombia.

También afirmaron que, para ellos, la competencia de la JEP es cuestionable y que, hasta ahora, no ha adquirido competencia prevalente, ya que no se ha dictado la primera resolución de conclusiones para determinar que la Fiscalía no pueda seguir con sus labores de investigación.

“No existe formalmente la apertura de un macrocaso que investigue hechos victimizantes de esta envergadura. Luego, no puede arbitrariamente la Jurisdicción Especial de Paz asumir una conducta de aporte temprano de verdad como el único insumo para darle apertura a un macrocaso, sin hacer una debida labor de contrastación de informes judiciales, así como de las pruebas válidamente obtenidas en 25 años de investigación”, señaló Únete por Colombia.

La citación del próximo 19 de noviembre fue ordenada por la Fiscal Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elva Beatriz Silva Vargas.

El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado tomó relevancia en los últimos meses, cuando el senador Carlos Antonio Lozada le confesó a El Espectador que él había ejecutado la orden contra el líder conservador el 2 de noviembre de 1995. Durante mucho tiempo, la familia de Gómez Hurtado señaló como responsables al entonces presidente Ernesto Samper y a su ministro del Interior, Horacio Serpa, por la fuerte crítica que les hizo en medio del proceso 8000.





