La insultada de Amparo Grisales a una mujer que la llamó “uribista”

La actriz respondió subida de tono ante los señalamientos. Foto: Archivo.

Todo empezó cuando una usuaria publicó un tweet en el que criticaba a la actriz por no tener tanta simpatía con Colombia como su colega, Margarita Rosa de Francisco.

“Amparo (Grisales) es uribista y eso dice todo de ella… ¿Qué tal? La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita (Rosa de Francisco) y a Amparo la odian”, manifestó la mujer en Twitter.

La popular actriz, reconocida por ser jurado en el programa del Canal Caracol, ‘Yo me llamo’, le respondió a la usuaria haciendo énfasis en que no le gusta ser encasillada en tendencias políticas.

“¡No soy Uribista! ¡Mucho menos mamerta! ¡No tengo apellidos políticos! ¡No opine lo que no sabe, tonta maluca! ¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón!”, publicó la actriz.

Pero esto no fue lo único que respondió Grisales, los ánimos se calentaron con el cierre del polémico tweet:

¡Y usted, ponga a dieta el opinadero’ y lo demás también! ¡Ábrase!

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos catalogaron la respuesta de Grisales como una falta de respeto. Uno de los comentarios de los cibernautas que más llamó la atención fue:

“¡Qué forma tan desagradable de contestarle a una persona! No me parece eso. Por eso yo no creo en estas personas que hablan y hablan del universo, de la luz, del karma, del darma, entre otros. Ahí se puede uno dar cuenta de cómo son en verdad. ¡Qué tristeza!”.

Pero por supuesto, los fieles seguidores de la llamada “Diva de Colombia”, salieron en su defensa y por ejemplo, el usuario @8amauricio, tuiteó:

“¡Son muy patéticas esas personas que atacan a otros por sus creencias, convicciones o gustos. Para mí, y de lejos, Amparo Grisales ha sido la única diva que ha tenido Colombia”.

Otra de las respuestas de apoyo a Amparo Grisales.

El tweet de la mujer con el que empezó la polémica fue borrado de la plataforma y ella quedó en el anonimato.

Otras controversias de Amparo Grisales por temas políticos Otras controversias de Amparo Grisales por temas políticos

Recientemente la actriz estuvo en el foco de las redes sociales cuando criticó a Claudia López, alcaldesa de Bogotá: “Debe estar muy aliada con los vándalos”, aseguró la artista sobre las decisiones tomadas por López, en relación a los ciudadanos que protestaron por el caso de brutalidad policial contra Javier Ordóñez.

“Sin ningún respeto por esa incoherente decisión. Le digo a Claudia López que debe estar muy aliada con los vándalos para exponer a la policía sin armas y en manos de los ignorantes manifestantes que lo único que hacen es incendiar la ciudad. ¿Y ahora quién podrá defendernos?”, afirmó la actriz.

Pero su crítica no paró ahí. También dijo que López protegía a los falsos manifestantes pagados y no pensaba en "los ciudadanos de bien que trabajamos y pagamos todo lo que ellos destruyen”.

También fue muy comentado el choque que Grisales tuvo con su colega Alejandra Borrero, por temas relacionados con el festival ‘Ideas al barrio’ y otras ideas sobre el feminismo, la violencia sexual, los piropos y los hombres.

Siga leyendo:

Paola Jara aclaró qué cirugías se ha realizado

VIDEO: Greeicy Rendón y Mike Bahía protagonizaron sensual escena