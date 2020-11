Paola Jara aclaró qué cirugías se ha realizado

Instagram

La famosa cantante de música popular Paola Jara volvió a hablar de las cirugías a las que se ha sometido y, de manera vehemente, pidió a sus seguidores que “no inventen más” sobre sus procedimientos estéticos.

A través de la herramienta de preguntas en Instagram, Jara le respondió a un seguidor que le preguntó “Pao tu cola, ¿son implantes o grasa?” a lo que la antioqueña le dijo: “Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho. Yo no tengo implantes en la cola, yo ya les he contado qué cirugias tengo. Tengo los senos, la lipo y la nariz. No inventen más porque no tengo más”.

Instagram @siguiendoalosfamosos12

Otra de las cirugías de las que habló fue la de sus labios. “Esto también me lo preguntan mucho y hay muchos que aseguran que tengo la boca puesta. Mejor dicho, yo no tengo ni hialurónico, ni hidratación, ni relleno, ni nada. Mi boca es natural”, aseguró.

También reveló su estatura. “Miren, mido uno con nada (risas). Mentiras, mido 1.59 y la verdad no me importa. Soy súper bajita, soy feliz y para eso existen los tacones para cuando me quiero sentir alta”.

Jara intercambió comentarios con sus seguidores mientras la cantante anda de viaje en México con su compañero sentimental, el también cantante de música popular, Jessi Uribe.

Paola Jara había sido noticia hace poco por la repentina y pronta decoración de navidad en su casa. En las historias de Instagram, acompañada por su familia mostró cómo decoró el comedor, la entrada y que ya puso el árbol.

Instagram @Siguiendoafamosos12