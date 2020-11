Así sorprendieron a Michael Ortega y Edinson Toloza en plena ‘covid fiesta’ en Barranquilla

Michael Ortega y Edison Toloza estuvieron en una fiesta que no respetaba los protocolos de bioseguridad. Foto elnenetolo7

En Colombia siguen aumentando los casos de coronavirus, pero esto no parece un impedimento para que se hagan fiestas clandestinas. En uno de estos festejos las autoridades encontraron a Michael Ortega y Edison Toloza, ex jugadores del Junior de Barranquilla.

El evento estaba autorizado para 50 personas, pero la fiesta se salió de las manos de los organizadores, por eso las autoridades tuvieron que llegar a la discoteca Díscolo, al norte de Barranquilla.

Las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo por las redes sociales y se dirigieron al lugar. Allí encontraron al menos 70 personas, incluyendo a los dos futbolistas. Pero, lo peor del caso, es que no había distanciamiento social y nadie estaba haciendo uso del tapabocas en el establecimiento.

De acuerdo con el medio MARCA Claro Colombia, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió al caso.

“La Policía impuso un cierre temporal al establecimiento nocturno al norte de la ciudad, donde tenía lugar una fiesta, que fue reportada por redes sociales. Recordamos que actividades como esta representan alto riesgo de contagio de covid-19 y siguen prohibidas”, indicó en el trino.

Toloza publicó algunas historias en su cuenta de Instagram en la que se aprecia que los asistentes de la discoteca no respetaban los protocolos de bioseguridad ya que no estaban protegidos con tapabocas y no había distanciamiento social entre ellos.

Los comparendos fueron para los dueños de la discoteca y tanto Ortega como Toloza se salvaron de las multas que impone la autoridad.

Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que aparte de los jugadores de fútbol había más famosos en la fiesta.

“Pudimos evidenciar que se encontraban dos ex jugadores del Junior y otras personalidades de aquí de la ciudad. Son discotecas que normalmente son concurridas por este tipo de personas, había más de 70 personas”, aseguraron las autoridades.

Cifras de coronavirus en Colombia y Barranquilla

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, Barranquilla superó el pico de contagio de coronavirus y no se han visto aún señales de rebrote importante. Las autoridades de salud aseguran que es necesaria la responsabilidad ciudadana y el autocuidado.

El Ministerio de Salud reportó, este 31 de octubre, 11.033 casos nuevos de coronavirus en Colombia , lo que representa un acercamiento al segundo pico de la pandemia. En las últimas 24 horas se procesaron 57.243 pruebas, de las cuales 32.566 son PCR y 24.677 antígenos.

El reporte también señala que hubo una disminución en el número de fallecidos con 179 muertos reportados, a la vez que el Ministerio de Salud señala que el número de fallecidos del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores es de 151 colombianos. Este sábado el país alcanzó un total oficial de 31.314 muertos desde que llegó el virus a territorio nacional.

Colombia llegó a 1.074.184 contagiados de los cuales 71.168 son casos activos y 969.230 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a los contagios de COVID-19 por ciudades y departamentos del país, Antioquia y Bogotá presentan la mayoría de infectados este 31 de octubre, seguidos de Valle del Cauca y Tolima.

