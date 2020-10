Maleja Restrepo y Tatán Mejía no se cierran a la posibilidad de tener otro hijo

Maleja Restrepo, Tatán Mejía y sus hijas. Fotos: Instagram.

La caleña Maleja Restrepo y el manizaleño Tatán Mejía conforman una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana. A través de un en vivo en Instagram contaron la razón por la que Sebastián aún no se ha hecho la vasectomía.

Ambos se han dado a conocer individualmente por el trabajo de modelo y presentadora de ella y el desempeño de él en el motocross, pero también por hablar abiertamente sobre su relación en la que, después de 10 años de relación y dos hijas, sigue siendo como de “parceros”.

Habitualmente, los influenciadores suben videos graciosos de cosas de la vida cotidiana que pasan en una pareja joven con hijos, como las peleas por quién arregla la casa o los celos, pero también enternecen con grabaciones en las que las protagonistas son sus hijas, Guadalupe de 8 años y Macarena de 3, con sus ocurrencias.

Las hijas de los dos son tan queridas, o más que ellos, por sus seguidores, quienes cada vez que pueden aprovechan para preguntarles si planean tener otro hijo, tal vez “buscar al niño”, comentan algunos en sus publicaciones que miles de ‘me gusta’, comentarios y reproducciones. Sin embargo, Maleja ha planteado varias veces que ella quisiera que Sebastián se hiciera la vasectomía , para ella no tener que lidiar con las hormonas de la planificación y quedarse solamente con las dos niñas.

De hecho, a inicios de este año, la presentadora había confirmado a través de sus historias que ya había convencido al deportista de realizarse la operación, lo que dejaría a Lupe y Maca como las únicas Mejía Restrepo.

Sin embargo, esta semana realizaron una transmisión en el perfil oficial de Maleja en Instagram respondiendo preguntas de sus seguidores. La pregunta no pudo faltar, “¿Van a tener más hijos?” leyeron, y Restrepo dio un rotundo “no”, luego miró a Mejía y le preguntó “¿cierto?”, pero la respuesta de su pareja la sorprendió.

El deportista aseguró que él no se cierra a la posibilidad de tener otro hijo y le recordó un acuerdo al que, al parecer, ambos habían llegado. “Dijimos que íbamos a esperar hasta los 40 (años)”, explicó Mejía.

Ambos influenciadores tienen 35 años y, según lo que explicó el deportista, no se ha realizado la vasectomía porque todavía tienen 5 años para considerar si quieren tener otro hijo. “No me he capado es por eso”, expresó Mejía.

Aunque la respuesta sorprendió a Maleja y solo pudo decir “ay Dios mío”, después agregó que, efectivamente, ella tampoco quería negarse la posibilidad de esperar otro hijo en los próximos años, aclaró que mientras tanto se seguirán cuidando con anticonceptivos.

La pareja celebró en este mes de octubre sus nueve años de casados y, actualmente, se encuentran realizando un viaje por las carreteras colombianas. En las últimas horas han compartido que están en el departamento del Caquetá realizando una “travesía amazónica”.

