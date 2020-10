Así decomisaron en Bogotá media tonelada de dulces en mal estado que iban a vender en Halloween

Los equipos de vigilancia sanitaria, revisando el estado de los alimentos en distintos establecimientos comerciales de Bogotá. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.

Con motivo de la celebración de Halloween, este 31 de octubre, y con el fin de prevenir cualquier riesgo en la salud de sus habitantes, la Secretaría de Salud de Bogotá realizó durante el mes 95 operativos de inspección, vigilancia y control, a establecimientos que venden dulces y bebidas en la ciudad, en los cuales incautó 536 kilos de dulces y comida que se encontraban en mal estado.

De acuerdo con la entidad, en los operativos realizados se inspeccionaron 67.984 kilogramos de alimentos, y 20.308 litros de bebidas como dulces, galletas, gelatinas, helados, arequipes, postres, turrones, gaseosas, agua envasada, néctares y jugos, entre otros productos.

De esos alimentos inspeccionados, fueron decomisados 536 kilos de dulces, galletas, chocolates, leche condensada, gelatinas, chicles y nueces; así como 1.120 litros de bebidas como agua, jugos, zumos, gaseosas y néctares.

“ Los equipos de vigilancia sanitaria de la entidad encontraron que estos productos estaban alterados, contaban con un inadecuado almacenamiento, había alimentos vencidos o presentaban incumplimientos en su rotulado , durante las diferentes intervenciones realizadas a supermercados, cigarrerías, tiendas, depósitos de alimentos, minimercados y plazas de mercado.”, señaló la entidad a través de un comunicado.

En el operativo fueron clausurados 56 establecimientos por incumplir con las normas sanitarias y tener en su stock de venta al público estos alimentos en mal estado.

Frente a esta situación, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los ciudadanos para que compren los alimentos, dulces y bebidas para la celebración de Halloween en establecimientos reconocidos y de confianza. Así mismo, la Secretaría pidió que antes de hacer las compras, verifiquen las fechas de vencimiento, y que los empaques estén en buen estado.

“ Es muy importante verificar que sean de buena calidad. El consumo excesivo de dulces no es recomendado en niños y niñas, pero en esta fecha tenemos una concesión especial, por lo que pedimos que los dulces, confites o golosinas sean de presentación individual y que vengan envueltos, que no estén vencidos, y que estén en buenas condiciones físicas, es decir, que no estén húmedos, ni que se desmoronen. ”, explicó, de acuerdo con el diario el Espectador, el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

La Secretaría de Salud recomienda siempre mirar las fechas de vencimiento y estado de los empaques de comidas y bebidas, antes de comprarlos. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.

La entidad también invitó a los bogotanos a hacer un consumo moderado de los dulces durante esta fecha, en especial los niños y niñas, para evitar cualquier daño en su salud, y sobre todo para mantener una alimentación balanceada. Por este motivo, recomiendan comer en casa durante esta celebración, y mantener en las comidas el consumo de frutas y verduras.

Si llega a presentar dolor abdominal, náuseas, vómito o diarrea por el consumo excesivo de dulces, la Secretaría recomienda evitar automedicarse y acudir de forma inmediata a su centro médico más cercano.

La entidad también reiteró el llamado a que las celebraciones el día de hoy, se hagan en los hogares, haciendo uso de actividades alternativas y creativas para que los niños eviten salir a recoger dulces, o visitar sitios con poca ventilación y donde puedan presentarse aglomeraciones, para así evitar el contagio de covid-19 .

“Lo que estamos haciendo en esta nueva realidad no es que los niños no tengan un día especial, sino que podamos reducir los riesgos que generan las prácticas a que esto conlleva. Nuestra invitación es a que los niños y niñas no pidan dulces, sino que los tengan en casa, que se realicen festividades al interior del hogar y que eventualmente disfracemos las ventanas”, apuntó Gómez.