VIDEO: Juan Manuel Santos da por perdida la guerra contra las drogas y sugiere legalización

Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia.

En el panel “¿Debe regularse el Cannabis de uso adulto?”, promovido por el congresista liberal Juan Carlos Losada, estuvieron presentes expresidentes, líderes de opinión, senadores y expertos en el tema para depositar su opinión sobre la política antidrogas del país y proponer salidas al problema del narcotráfico.

El expresidente, Juan Manuel Santos, uno de los panelistas, fue enfático en defender una posición regulatoria de las drogas y sugirió la legalización para poder fortalecer las finanzas públicas con el ingreso del nuevo sector.

Juan Manuel Santos en el panel “¿Debe regularse el Cannabis de uso adulto?”

“El consumo de drogas no va a desaparecer en el mundo, pero sí se puede disminuir y regular. Pero, para eso hay que legalizarla y hay que volverlo una política legal donde el Estado asuma el control, capte los recursos y pueda ser una política mucho más efectiva que la que hemos hecho en los últimos 50 años”, expresó Santos en una de sus intervenciones.

Santos también habló de la mandatoria erradicación de cultivos, exigida por Estados Unidos para evitar una descertificación del país, frente lo que el exmandatario argumentó que la práctica debería realizarse por ambas partes. “A Colombia y los países productores se les exige como se ha visto en múltiples ocasiones, nos dicen, ustedes tienen que reducir los cultivos de coca o sino los descertificamos, ¿por qué no les decimos nosotros al señor Trump por ejemplo que reduzca el consumo de drogas en Estados Unidos o sino nosotros también lo descertificamos?”

El también expresidente César Gaviria, quien participó como panelista, estuvo de acuerdo con las posturas de Santos, tildó de absurda la postura descalificadora de Estados Unidos y cuestionó las respuestas del Estado colombiano por no contestar con “rabia”.

“Es que no hay derecho a que nos amenacen, porque primero la descertificación es una cosa que ya desapareció hace rato. Los Estados Unidos abandonaron eso porque era contraproducente y eso quedó atrás”, explicó el ahora director nacional del Partido Liberal.

Acerca de las políticas antidrogas, el expresidente recalcó que la prohibición es una práctica en desuso y, que en cambio, habría que concentrar esfuerzos en narcotráfico dirigido a otros países y no en consumo interno. “Hay que ver el esfuerzo que tenemos que hacer para enfrentar el tráfico internacional. Si nosotros, además de eso, nos vamos a una política de prohibición en el consumo, vamos a doblar las mafias y muertos en Colombia. Así de simple y sencillo. Eso es lo que va a pasar si nos metemos en esa política estúpida”, agregó.

Por su parte, la congresista Juanita Goebertus, también panelista del debate, recalcó la importancia de la erradicación concertada pactada en los Acuerdos de Paz, que no ha sido priorizada por el gobierno Duque. Según la legisladora, quien también hizo parte de la mesa de negociación en La Habana, la actual administración estaría desfinanciando este propósito.

“Al año, el gobierno Duque está invirtiendo el 1,52% de lo que tendríamos que invertir en estos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) para transformar estos territorios e integrarlos en economías legales en una franja de 15 años. Ni siquiera de la noche a la mañana”, señaló la legisladora.

Goebertus, señaló que Colombia debe crecer el negocio del cannabis, aparte del nuevo sector de marihuana medicinal.

“Si uno mira un poco los datos, para 2019, 30 países habían legalizado alguna forma de producción, incluyendo de uso recreativo. Es exponencial el crecimiento. En 2014, eran solo cinco los países”, añadió la congresista, proyectando una multiplicación por diez en el sector a nivel mundial para 2025.

Polémica dentro del “Manel”

El panel, convocado por Juan Carlos Losada, despertó polémica en redes sociales porque, según varios usuarios, se trataba de un “Manel”; es decir, un panel con solo invitados hombres. Los primeros invitados al debate eran Juan Manuel Santos, César Gaviria, Humberto de la Calle, el congresista Juan Fernando Reyes Kuri y el mismo Losada.