Karol G lanzó adelanto de su nueva canción ‘Matadora’: así suena el tema que planea presentar en vivo en su primera fecha de tour

La artista compartió un fragmento de su próximo tema en Instagram, donde mostró parte del ritmo y la letra que marcan el regreso a su estilo urbano ante la expectativa de sus seguidores - crédito @karolg / Instagram

Karol G sorprendió a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram al publicar un adelanto de una canción inédita que podría integrar su próximo proyecto musical, sobre el que ha dejado varias pistas en redes sociales.

La intérprete de Si antes te hubiera conocido, quien dará inicio a su gira mundial Viajando por el mundo, Tropitour el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos, prepara un nuevo álbum que planea promocionar durante las más de 60 fechas confirmadas de su tour.

Varias de las canciones que formarían parte del nuevo proyecto, aún sin título ni fecha de lanzamiento confirmados, han sido adelantadas por Karol G en forma sutil en sus redes sociales y detectadas por sus seguidores más atentos.

PUBLICIDAD

Una de las excepciones fue Después de ti, tema presentado oficialmente durante el primer fin de semana de la artista en Coachella, en colaboración con Greg González.

A los lanzamientos discretos se sumó en la noche del 23 de julio una nueva canción que llevará por nombre Matadora, tema que fue presentado de manera inesperada por Karol G en su cuenta de Instagram con un corto video en donde se puede escuchar parte del rito, producción y letra del nuevo tema.

Karol G reveló un adelanto de su próximo proyecto musical y desató euforia entre sus millones de seguidores - crédito @karolg / Instagram

La canción, que tiene un ritmo urbano, fue celebrada por los fanáticos de La Bichota, quienes aseguraron que “volvió a sus inicios”. La cantante presentó la canción y aseguró que esta podría ser presentada en vivo durante su primera noche de concierto en Chicago. “MATADORA 🖤🩶🩵 1 Millón de Comentarios y la suelto mañana en el Show 🃏“, escribió Karol G.

PUBLICIDAD

El video, que dura apenas 16 segundos, empieza con Karol G mirando a la cámara y diciendo: “Esos ojitos, qué bebé, no me mire así” para después ponerse la capita de un hoodie blanco, momento en que el ambiente se torna con luces de neón y junto a las bailarinas de su tour hacen una coreografía. “Me que me pongo matadora y se puso asqueroso (Nasty), que tengo el culo gordo (Fatty), Me dice que me pongo fácil, Yo no soy una pu pu pu”, dice el resto del adelanto musical.

El video que rápidamente se hizo viral se llenó de comentarios donde los fanáticos celebraron la nueva era de Karol G. “Así es que me gusta!!!! Perreo sucio 😍“, ”Eso suena uffff", “Se puso matadora mi Karol 🔥🤤“, ”Y esos ojitos que bebé! 👀“, ”Pero carolina 😍🩵 suelte eso pero ya !!!!“, ”Pura candela 🔥“, ”SUELTALAAAAA 🩵“, (Sic) son algunas de las reacciones que se sumaron a la publicación del video.

PUBLICIDAD

Karol G mostró imágenes del escenario en el Soldier Field, donde destaca la infraestructura y tecnología del montaje - crédito VisualesIA Infobae

El arranque del Viajando por el mundo, Tropitour de Karol G en Chicago ha generado gran expectativa, no solo por el regreso de la cantante a los escenarios sino por el despliegue técnico y visual que caracteriza el montaje de su primer show.

La propia artista compartió en sus redes sociales un adelanto de cómo luce el escenario en el Soldier Field, estadio con capacidad para más de 60 mil personas. Las imágenes revelan una estructura central imponente, rectangular y de grandes dimensiones, equipada con torres de iluminación y pantallas gigantes que dominan una de las cabeceras del estadio y permiten visibilidad total desde cualquier punto de las gradas.

PUBLICIDAD

El diseño del escenario principal incluye una plataforma amplia en forma de “U”, con extensiones laterales que se proyectan hacia el campo, lo que permitirá a Karol G desplazarse y acercarse al público desde distintos ángulos. Además, frente a este escenario principal se instaló una segunda tarima circular, conectada a través de una pasarela y ubicada en el centro del campo, pensada para lograr momentos de conexión directa con los asistentes. Este diseño recuerda a la estructura escénica que la artista utilizó en el festival Coachella, pero ahora incorpora elementos visuales y acuáticos que refuerzan la identidad de la nueva gira.

Karol G inicia su Tropitour en Chicago con un escenario monumental y una isla acuática inspirada en Coachella - crédito @karolgtour / Instagram @jecheverri91114 / X

El montaje involucra más de 100 camiones, cientos de técnicos y una logística de gran escala, con equipos de luces, estructuras de soporte y zonas de montaje que anticipan una experiencia visual nunca antes vista en un show de Karol G. A esto se suman segmentos visuales inéditos, nuevas coreografías y la presencia de invitadas especiales como Becky G, Elena Rose y Greeicy, quienes acompañarán a la cantante en distintas fechas del tour por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El primer show, programado para el 24 de julio, marcará el inicio de una gira que recorrerá Norteamérica antes de cruzar hacia México, Sudamérica y Europa, y que servirá como la gran puesta en escena del álbum Tropicoqueta, editado en 2025.