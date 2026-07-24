Colombia

La solución casera con la que podrá detener la orina si se le escapa un poco cuando tose o se ríe: un médico explica

El experto colombiano habló sobre la debilidad del piso pélvico y propuso una rutina breve para reforzarlo, además de varios cambios cotidianos que pueden ayudar a reducir las pérdidas involuntarias

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Mujer arrodillada sobre un tapete oscuro, con top y leggings grises, sus manos tocan el abdomen bajo. Una luz irradia de la zona pélvica.
Oswaldo Restrepo explica por qué se escapa la orina al reír y comparte un ejercicio de tres minutos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Perder unas gotas de orina al reír, toser, estornudar o incluso al levantarse de una silla es una situación que millones de personas experimentan en silencio.

Aunque muchos lo consideran una consecuencia inevitable de la edad, los partos o el paso del tiempo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que este problema no debe asumirse como algo normal y que existen medidas sencillas que pueden ayudar a fortalecer la musculatura responsable del control urinario.

En uno de sus más recientes videos publicados en YouTube, el profesional explicó que este tipo de incontinencia suele estar relacionada con el debilitamiento del piso pélvico, un conjunto de músculos que sostiene órganos como la vejiga y que, cuando pierde fuerza, permite que pequeñas cantidades de orina se escapen ante cualquier aumento repentino de la presión abdominal.

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“Muchas personas sufren este calvario en completo silencio, aguantando la incomodidad, usando protectores todos los días y pensando que es normal por la edad o que ya no tienen remedio. Pero déjame quitarte un peso de encima: eso no es normal, no tienes por qué avergonzarte y tiene una solución casera, limpia y fácil que puedes empezar incluso sentado en una silla”, afirmó Restrepo.

Ilustración en acuarela de una mujer sentada en el suelo sobre un tapete azul, con ojos cerrados y piernas dobladas, en un espacio iluminado.
El entrenamiento de tres minutos apunta a fortalecer el piso pélvico y reducir la incontinencia por esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ocurre que se escape la orina al reír o estornudar?

De acuerdo con el especialista, el problema no está necesariamente en la vejiga, sino en los músculos que funcionan como una especie de “hamaca” en la base de la pelvis.

Según explicó, con el paso de los años, los embarazos, el sobrepeso o el estreñimiento frecuente, esa estructura pierde firmeza y deja de sostener correctamente la vejiga y la uretra y como consecuencia, cuando una persona tose, ríe o estornuda, la presión dentro del abdomen aumenta y vence temporalmente la resistencia de esos músculos, permitiendo la salida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.

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Para facilitar la comprensión, Restrepo comparó el piso pélvico con una hamaca que sostiene el peso de los órganos pélvicos.

Cuando esa hamaca está fuerte mantiene cerrada la salida de la orina. Pero cuando se afloja, cualquier golpe de presión, como una carcajada o un estornudo, hace que la compuerta se abra apenas un milímetro y se produzca el escape. El problema no es la vejiga; el problema es que esa hamaca muscular perdió el tono que necesita recuperar”, explicó.

Mujer sentada con piernas cruzadas en colchoneta de yoga, ojos cerrados, manos sobre su abdomen, en una habitación con sofá y silla.
Ejercicios de tres minutos pueden ayudar con los escapes de orina por esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, el médico advirtió que existen hábitos cotidianos que, lejos de ayudar, favorecen el deterioro del control urinario y uno de ellos consiste en acudir constantemente al baño “por si acaso”, incluso cuando no existe una necesidad real de orinar.

De acuerdo con Restrepo, esta costumbre hace que la vejiga se acostumbre a almacenar cantidades cada vez menores de líquido y envíe señales de urgencia con mucha mayor facilidad.

También señaló como un error frecuente dejar de consumir agua por miedo a presentar nuevos escapes. Según explicó, reducir la hidratación hace que la orina se vuelva más concentrada e irrite las paredes internas de la vejiga, favoreciendo contracciones involuntarias que terminan agravando la incontinencia.

Otro hábito que recomendó evitar es hacer fuerza con el abdomen para expulsar la orina al finalizar la micción, ya que ese esfuerzo puede seguir debilitando las estructuras que sostienen el piso pélvico.

El ejercicio de tres minutos que recomienda para mejorar el piso pélvico

Como alternativa, Oswaldo Restrepo propuso un entrenamiento diario dirigido a fortalecer la musculatura del piso pélvico.

Hombre joven tumbado boca arriba en una colchoneta de yoga gris, con las rodillas flexionadas y los pies planos. Sus manos descansan sobre el abdomen.
La incontinencia urinaria al reír, toser o estornudar no debe asumirse como una consecuencia normal de la edad, según Oswaldo Restrepo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio consiste en contraer los músculos que normalmente se utilizan para detener el chorro de la orina, mantener esa contracción durante cinco segundos y luego relajarlos lentamente.

Posteriormente recomienda realizar contracciones rápidas, simulando un “parpadeo muscular”, con el objetivo de entrenar la respuesta del piso pélvico ante esfuerzos repentinos como la tos o los estornudos.

Además, aconsejó adquirir el hábito de contraer esos músculos justo antes de toser, reír o levantarse de una silla, lo que ayudaría a reducir los escapes de orina.

La infusión casera que puede complementar el tratamiento

Además de los ejercicios, el médico colombiano habló de una preparación natural elaborada con semillas de hinojo y linaza, ingredientes que, según explicó, podrían contribuir al bienestar de la vejiga como complemento de los cambios de hábitos.

La recomendación consiste en hervir una taza de agua, agregar una cucharadita de semillas de hinojo y otra de linaza, dejar la mezcla durante aproximadamente tres minutos al fuego, apagar, tapar el recipiente y permitir que repose durante diez minutos antes de colarla.

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