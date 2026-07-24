Etapa 19 del Tour de Francia- EN VIVO: siga la jornada de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

Alpe d'Huez reaparece en el Tour de Francia 2026 como la segunda jornada del tríptico alpino y la primera de dos llegadas consecutivas a esa cima-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 del Tour de Francia 2026. En Infobae Colombia encontrará las noticias de la jornada, que podría definir el título en la edición número 113 de la ronda francesa.

La carrera se corre entre Gap y Alpe d’Huez, con un trazado de 127,9 kilómetros que concentra 3.572 metros de desnivel y puede tener impacto directo sobre la clasificación general a solo dos días del cierre en París y en la víspera de otra llegada a la misma cima.

La jornada es la segunda del tríptico alpino y la primera de dos metas consecutivas en Alpe d’Huez, aunque la del sábado tendrá un acceso distinto. El pelotón vuelve a enfrentarse a las 21 curvas de herradura de la montaña cuatro años después de la última visita del Tour.

La carrera empieza sin margen para una fase de control. El primer puerto es Col Bayard, de segunda categoría, que se coronará en el kilómetro 4,5 tras una subida de 4,7 kilómetros al 7,2%.

Poco después llega el Col du Noyer, de primera categoría, una de las ascensiones más exigentes del día. Tiene 7,3 kilómetros al 8,4% y su cima está ubicada en el kilómetro 25, cuando todavía quedarán más de 100 kilómetros para la meta.

Después de esas dos primeras dificultades, el recorrido entra en un largo tramo de valle hasta el sprint intermedio de Le Périer, situado en el kilómetro 89,5. Más adelante aparece el Col d’Ornon, de segunda categoría, con 5,5 kilómetros al 6,3%.

La cima del Col d’Ornon está en el kilómetro 99, a 28,9 kilómetros de la llegada. Desde allí, el descenso conduce al pelotón hasta Bourg d’Oisans, al pie del ascenso definitivo.

La subida final a Alpe d’Huez está catalogada como categoría especial y propone 13,8 kilómetros al 8% de pendiente media. En ese tramo, distribuido a lo largo de las 21 curvas, se resuelve tanto la victoria de etapa como buena parte de la lucha por la general.