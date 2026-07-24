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Etapa 19 del Tour de Francia- EN VIVO: siga la jornada de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

La carrera inició en Gap y propone 127,9 kilómetros con 3.572 metros de desnivel, cuatro puertos y una subida final de categoría especial, en una jornada que puede sacudir la lucha por el amarillo

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Alpe d'Huez reaparece en el Tour de Francia 2026 como la segunda jornada del tríptico alpino y la primera de dos llegadas consecutivas a esa cima-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Alpe d'Huez reaparece en el Tour de Francia 2026 como la segunda jornada del tríptico alpino y la primera de dos llegadas consecutivas a esa cima-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 del Tour de Francia 2026. En Infobae Colombia encontrará las noticias de la jornada, que podría definir el título en la edición número 113 de la ronda francesa.

La carrera se corre entre Gap y Alpe d’Huez, con un trazado de 127,9 kilómetros que concentra 3.572 metros de desnivel y puede tener impacto directo sobre la clasificación general a solo dos días del cierre en París y en la víspera de otra llegada a la misma cima.

La jornada es la segunda del tríptico alpino y la primera de dos metas consecutivas en Alpe d’Huez, aunque la del sábado tendrá un acceso distinto. El pelotón vuelve a enfrentarse a las 21 curvas de herradura de la montaña cuatro años después de la última visita del Tour.

La carrera empieza sin margen para una fase de control. El primer puerto es Col Bayard, de segunda categoría, que se coronará en el kilómetro 4,5 tras una subida de 4,7 kilómetros al 7,2%.

Poco después llega el Col du Noyer, de primera categoría, una de las ascensiones más exigentes del día. Tiene 7,3 kilómetros al 8,4% y su cima está ubicada en el kilómetro 25, cuando todavía quedarán más de 100 kilómetros para la meta.

Después de esas dos primeras dificultades, el recorrido entra en un largo tramo de valle hasta el sprint intermedio de Le Périer, situado en el kilómetro 89,5. Más adelante aparece el Col d’Ornon, de segunda categoría, con 5,5 kilómetros al 6,3%.

La cima del Col d’Ornon está en el kilómetro 99, a 28,9 kilómetros de la llegada. Desde allí, el descenso conduce al pelotón hasta Bourg d’Oisans, al pie del ascenso definitivo.

La subida final a Alpe d’Huez está catalogada como categoría especial y propone 13,8 kilómetros al 8% de pendiente media. En ese tramo, distribuido a lo largo de las 21 curvas, se resuelve tanto la victoria de etapa como buena parte de la lucha por la general.

13:04 hsHoy

Kilómetro 25: Faltan 102 kilómetros y el puerto de montaña en Col du Nover fue para Valentin Paret-Peintre del Soudal Quick Step.

12:59 hsHoy

¡Falta un kilómetro para llegar al puerto de montaña en el Col du Nover!

12:48 hsHoy

Kilómetro 20: -107 kilómetros para llegar a la meta, y los ciclistas entre los cuales se encuentran los colombianos Harold Tejada del XDS Astana Team y Einer Rubio del Movistar Team en la cabeza de carrera, durante la fuga del día.

12:36 hsHoy

Kilómetro 14: -Faltan 114 kilómetros para llegar a la meta, y los corredores se preparan para ir al Col du Nover, premio de primera categoría, con 7,3 kilómetros de recorrido e inclinación al 8,4%.

12:27 hsHoy

Kilómetro 5: Valentín Paret-Peintre se llevó el puerto de montaña en Col Bayard.

12:20 hsHoy

¡Comenzó la etapa!

El Tour de Francia sigue vigente-crédito Gonzalo Fuentes/ REUTERS
El Tour de Francia sigue vigente-crédito Gonzalo Fuentes/ REUTERS

Kilómetro 2: Faltan 126 kilómetros para llegar a la meta, y el primer reto de los ciclistas estará en el Col Bavard, puerto de segunda categoría que tiene 4,7 kilómetros y rampas al 7,1% de inclinación.

11:59 hsHoy

Así va la clasificación general del Tour de Francia

Pogacar es el líder del Tour-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Pogacar es el líder del Tour-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 64 horas, 35 minutos y 13 segundos
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 32 segundos
  • 3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): a 6 minutos y 51 segundos
  • 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 7 minutos y 11 segundos
  • 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 9 minutos y 22 segundos
  • 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 10 minutos y 14 segundos
  • 7. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 12 minutos y 50 segundos
  • 8. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 12 minutos y 58 segundos
  • 9. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 14 minutos y 4 segundos
  • 10. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 21 minutos
  • 14. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 48 minutos y 46 segundos
  • 25. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 38 minutos y 41 segundos
  • 35. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas y 6 minutos
  • 40. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 18 minutos y 32 segundos
11:58 hsHoy

Así es el perfil de la etapa 19 del Tour de Francia

Con cuatro puertos de montaña, uno fuera de categoría, se comienza a definir la ronda gala-crédito Tour de Francia
Con cuatro puertos de montaña, uno fuera de categoría, se comienza a definir la ronda gala-crédito Tour de Francia
11:54 hsHoy

La montaña busca al rey que la quiere conquistar

El sprint intermedio de Le Périer y el Col d'Ornon marcan la parte central de una etapa que desemboca en Bourg d'Oisans antes del ascenso final-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
El sprint intermedio de Le Périer y el Col d'Ornon marcan la parte central de una etapa que desemboca en Bourg d'Oisans antes del ascenso final-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:30 a. m. (hora de Colombia) por las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium, y se podrá ver a partir de las 9:00 a. m. en Caracol Sports y Deportes RCN,

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