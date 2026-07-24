Congresista del Pacto Histórico denunció intento de secuestro dos días después de posesionarse: “Temo por mi vida y la de mi equipo”

Los hechos ocurrieron el 21 de julio, pero la representante a la Cámara compartió la narración de los hechos en video solo hasta el 23 de julio - crédito @IsabelVeraPacto/IG

Una grave denuncia se conoció a través de redes sociales luego del video que compartió desde su cuenta de X la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Isabel Vera, quien la tarde del jueves 23 de julio de 2026 afirmó que solo dos días después de posesionarase como congresista de la República, en Bogotá, señaló un presunto intento de secuestro.

Pese a que los hechos habrían sucedido el 22 de julio, Vera señaló en el mensaje adjunto a la grabación —en la que narró cómo ocurrieron— el motivo por el que hasta ahora detalló lo que pasó.

“Apenas se los comunico porque estábamos esperando encontrar videos de cámaras de seguridad cercanas”, precisó la representante a la Cámara, que le exigió a “la Fiscalía y Defensoría del Pueblo adelantar la investigación y acompañamiento correspondiente”.

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Vera compartió el video de la cámara de seguridad que captó el momento del presunto intento de secuestro el miércoles 22 de julio de 2026 - crédito @IsabelVeraPacto/X

El relato de la representante a la Cámara del Pacto Histórico: denunció intento de secuestro

“Lo que vivimos anoche fue horrible. Hace dos días me posesioné como congresista de Colombia y desde hace muchos años he sido líder estudiantil. Nunca había pedido un esquema de seguridad pese a las distintas situaciones de amenaza y de evidente riesgo hacia mi vida y la de mis compañeros. Me he estado transportando en el vehículo de quien será mi coordinador de UTL (Unidad de Trabajo Legislativo)”, inicia la narración por parte de Vera.

La congresista precisó que “anoche, cuando salimos del Congreso (miércoles 22 de julio), inmediatamente después de dejarme (el coordinador de la UTL), fue a recoger a sus papás y su vehículo fue interceptado por cinco hombres fuertemente armados en lo que creemos que fue un intento de secuestro”.

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Vera confirmó que el coordinador “logró escapar, retrocedió el carro, pero estos hombres dispararon al lado de su carro”.

La congresista también dijo que interpuso la denuncia ante Fiscalía, “pero también hemos notificado a la Defensoría del Pueblo”, añadió.

Al final, la representante a la Cámara le pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, y al cual el Pacto Histórico le hará oposición durante su administración, que brinde las bases para poder ejercer sin riesgos la actividad política.

“Quiero recordarles que mi partido, mi equipo y yo nos manifestamos en oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y por eso exigimos todas las garantías necesarias para que pensar distinto no sea una afrenta contra nuestra seguridad y contra nuestra vida”, puntualizó Vera.

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Para cerrar su mensaje, la congresista pidió de manera inmediata “se apliquen las medidas que fueron aprobadas por el Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, y adscrita a la Unidad Nacional de Protección —UNP—), porque hoy, quizá como nunca antes, temo por mi vida y la de mi equipo".