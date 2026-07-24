Tuto Patiño preocupó en ‘MasterChef Celebrity’ tras accidente en la cocina: fue atendido por los paramédicos: “Se me fueron las luces”

Preocupación en 'MasterChef Celebrity Colombia', Tuto Patiño debió ser atendido por un accidente - crédito cortesía Canal RCN

El tercer episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia generó preocupación entre los espectadores y participantes tras un incidente inesperado durante la primera prueba por equipos.

Tuto Patiño, reconocido actor y concursante del programa, sufrió un golpe de calor en plena grabación, lo que obligó a la producción a detener la competencia para que recibiera atención médica. El percance ocurrió mientras los equipos se encontraban en la cocina al aire libre, enfrentando exigencias propias del desafío culinario.

Durante la jornada, los 24 participantes fueron organizados en tres grupos para preparar diferentes menús destinados a una boda.

A Tuto Patiño le asignaron la supervisión de los cupcakes del equipo azul, tarea que lo mantuvo cerca de los hornos durante varios minutos. La exposición prolongada a las altas temperaturas provocó que el actor comenzara a sentir malestar. “Se me fueron las luces”, expresó Patiño a sus compañeros, quienes notaron su estado y actuaron con rapidez para asistirlo, ofreciéndole agua y ayudándolo a sentarse.

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La conductora del programa, Claudia Bahamón, se acercó de inmediato para verificar la condición del concursante y recomendó que hiciera una pausa antes de reincorporarse a la competencia. Minutos después, un paramédico de la producción confirmó que Patiño presentaba un cuadro de deshidratación derivado de un golpe de calor, por lo que recibió atención y permaneció fuera de la cocina el tiempo necesario para recuperarse.

A pesar del incidente, Patiño decidió regresar al reto culinario y respaldar a su equipo hasta la conclusión de la prueba. Al finalizar el desafío, el actor volvió a mostrar signos de agotamiento extremo y estuvo cerca de desvanecerse, situación que requirió la intervención de varios de sus compañeros. El episodio evidenció la exigencia física que pueden implicar este tipo de competencias televisivas, en particular durante retos de campo y bajo condiciones climáticas adversas.

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Cómo resultó el reto y quién ganó

El equipo azul, integrado por Tuto Patiño, Mariana, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Víctor Tarazona, Martha Restrepo, Milena López y Tavo Bernate, no logró convencer a los jurados ni a los invitados con su postre. Los comensales consideraron que la porción presentada era reducida y que la propuesta carecía de complejidad, lo que dejó a los miembros del grupo en riesgo de eliminación al recibir el delantal negro.

El equipo rojo, por su parte, obtuvo el mejor desempeño en la prueba de campo y logró evitar el delantal negro. Entre sus integrantes figuraron Iván Marín, Verónica Orozco, Emmanuel Restrepo, Sebastián Vega, Sebastián Villalobos, Virginia Lizcano, Jimmy Vásquez y Angélica Blandón. Gracias a este resultado, Iván Marín también consiguió librarse del delantal negro que arrastraba del reto anterior.

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El equipo verde, conformado por Luisa, Lina Tejeiro, Diana Mena, Robert Farah, Luciano D’Alessandro, Emiro, Pautips y Hugo García, no obtuvo mejor suerte, ya que el plato que presentaron se consideró demasiado picante, motivo por el cual todos sus miembros recibieron también el delantal negro.

Tras el accidente, Tuto Patiño reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y compartir un mensaje sobre su estado de salud. El episodio puso de relieve los riesgos a los que pueden enfrentarse los concursantes en este tipo de producciones, donde la presión y las condiciones del entorno pueden tener consecuencias físicas imprevistas.

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