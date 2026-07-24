Así reaccionó la prensa venezolana tras la victoria de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana en El Campín de Bogotá

El excampeón de la Copa Sudamericana 2015 busca volver a las principales portadas -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe se hizo fuerte en el estadio Nemesio Camacho El Campín al derrotar 2-0 al Caracas FC por los playoffs de la Copa Sudamericana, el 23 de julio de 2026.

Los goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez le permitieron al “León” llegar con la posibilidad de llegar al juego de vuelta, que se disputará en el estadio de Lara con la ventaja para avanzar a los octavos de final, el 30 de julio de 2026, en donde espera River Plate de Argentina.

Por este motivo, los principales diarios del país vecino reaccionaron a la derrota de los “Leones” (apodo por el cual es conocido Caracas FC, al igual que Santa Fe en Colombia) en Bogotá.

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Uno de los portales deportivos más importante de Venezuela informó sobre la derrota del Caracas FC-crédito Líder

Líder de Venezuela destacó que el cuadro rojo tuvo la posesión de la pelota, y aún así fue superado por el “Cardenal” durante todo el juego:

“El Caracas Fútbol Club no tuvo un buen resultado en la ida del playoff de Copa Sudamericana este jueves. El conjunto capitalino fue derrotado 2-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá. Los tantos del conjunto cardenal fueron obra de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Los dirigidos por Henry Meléndez fueron superados ampliamente. Si bien en varios pasajes del compromiso tuvieron dominio del balón, no tuvo disparos al arco en los 90 minutos", dijeron.

Con goles de Hugo Rodallega y de Franco Fagúndez, el "León" tomó ventaja ante el cuadro de la capital venezolana -crédito La Vinotinto

Por otra parte, el portal La Vinotinto destacó la urgencia que tendrá el cuadro caraqueño de anotar tres goles para pasar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

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“Ambos equipos ajustaron sus piezas ofensivas pero el que sacó provecho fue Santa Fe, cuando Franco Fagúndez recibió un centro desde la izquierda y marcó el segundo en el 84. Caracas tendrá que golear en el Metropolitano de Lara la próxima semana para continuar en su aventura continental", explicaron.

Así fue la victoria de Santa Fe ante Caracas FC: el “León” quiere enfrentar a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Santa Fe venció 2-0 a Caracas el 23 de julio de 2026 en El Campín y tomó ventaja en la serie de playoffs de la Copa Sudamericana, un resultado que lo deja mejor perfilado para buscar el paso a octavos de final antes de la revancha del 30 de julio de 2026 en Venezuela.

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Santa Fe encontró la diferencia antes del descanso con una acción individual de Rodallega. Después de una pelota que quedó suelta en la medialuna, el delantero sacó un remate de media distancia que dejó sin respuesta a Benítez.

La jugada premió un tramo de dominio local que ya se había expresado en posesión, circulación en campo contrario y centros sobre el área rival. El equipo de Repetto había asumido la iniciativa desde el comienzo y buscó romper el bloque bajo de Caracas por las bandas, por arriba y también con apariciones entre líneas.

En el arranque, Nahuel Bustos acompañó a Rodallega en ataque, mientras Ómar Fernández Frasica retrocedió algunos metros para participar más en la elaboración. Del lado visitante, el plan fue conservador: dos líneas compactas, pocos espacios interiores y una apuesta por resistir cerca de Benítez.

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Esa resistencia tuvo momentos puntuales. La Mantía alcanzó a cerrar una ocasión clara cuando el primer gol parecía inminente, y Hernández intentó responder con un remate que sostuvo durante algunos minutos un intercambio más abierto.

La segunda anotación llegó recién a los 83 minutos y tuvo un impacto inmediato. Franco Fagúndez entró desde el banco y marcó en la primera pelota que tocó, apenas 19 segundos después de ingresar, con un remate de pierna derecha que despejó la incertidumbre y selló el resultado.

La superioridad de Santa Fe no se limitó al marcador. Durante largos pasajes jugó prácticamente en campo contrario, con defensores, volantes y delanteros instalados en territorio venezolano para sostener el asedio y buscar el segundo tanto.

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Cuando Caracas intentó adelantar líneas en el segundo tiempo, le faltó claridad en el último cuarto de cancha. El equipo visitante mostró más decisión para pisar campo rival, pero desperdició cada aproximación y nunca encontró una acción que obligara a una atajada decisiva de Mosquera Marmolejo.

La defensa cardenal resolvió con tranquilidad ese tramo del encuentro. El arquero local intervino sobre todo para cortar centros, como en una salida en la que despejó de puños un envío al área y apagó uno de los pocos intentos visitantes.

También hubo un componente físico en el desarrollo. Santa Fe se mantuvo entero en intensidad y presión, mientras Caracas empezó a mostrar desgaste, tardó más en replegar y llegó un segundo después a varios duelos.

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Repetto, incluso con la ventaja mínima, no resignó la presión alta. Sus decisiones apuntaron a sostener el control y a encontrar más profundidad en las transiciones, en un partido en el que el local generó más volumen ofensivo que precisión en varios pasajes del segundo tiempo.