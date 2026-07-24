El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Aliou Baldé, de ST Gallén, abrió el marcador con este gol ante Benfica, por la fase previa de Europa League 2026/27 - crédito SportLive

Benfica comenzó con pie izquierdo su temporada 2026/27. El equipo portugués de los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán perdió 2-1 ante St. Gallen, en condición de visita, en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos.

Los jugadores con proceso de selección Colombia no tuvieron acción y se espera que, por lo menos, Ríos la tenga en el duelo de vuelta, el próximo jueves 30 de julio, a las 14:00.

En el caso de Richard Ríos, se integró a la pretemporada el pasado 21 de julio, después de su participación en el Mundial 2026. En el caso de Jhon Jader Durán, cuya contratación fue oficializada el 21 de julio, se encuentra en proceso de adaptación.

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Richard Ríos no tuvo participación en el debut de su equipo, Benfica, en la Europa League 2026-27 - crédito Benfica

Los otros partidos de Europa League 2026/27

La derrota de Benfica ante St. Gallen no fue el único partido de la jornada, ni el único con participación colombiana, aunque fuera indirecta. El Sheriff F.C., del también colombiano Jayder Asprilla, perdió 5-0 ante M. Tel-Aviv, un equipo de Israel.

Asprilla, formado como futbolista profesional en Atlético Nacional y debutante en ese equipo colombiano, fue titular y jugó todo el partido. Sin embargo, no pudo evitar la goleada de su equipo.

El partido de vuelta de esta serie será el próximo jueves 30 de julio, a las 11:00 (hora colombiana). Sheriff será local en Moldavia y tendrá la oportunidad de darle vuelta al marcador, por más iluso que parezca.

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Los otros resultados de la jornada fueron:

Qarabağ y CSKA Sofia empataron sin goles (0-0).

PAOK derrotó 3-2 al Dinamo en un partido con cinco goles.

Hammarby y Anderlecht igualaron 1-1.

Hradec Králové venció 1-0 a Tromsø fuera de casa.

Beşiktaş se impuso por la mínima diferencia (1-0) sobre Midtjylland.

Ferencváros derrotó 2-1 al Twente como visitante.

Hajduk Split venció 2-0 al Pafos.

Sheriff, con el colombiano Jayder Asprilla todo el partido, perdió 5-0 con M. Tel-Aviv - crédito Patrick Kpozo/Reuters

Los colombianos en la Europa League 2026/27

En esta fase, la segunda previa a la ronda de liga, son tres los colombianos que están en competencia: Richard Ríos y Jhon Jader Durán con el Benfica de Portugal, y Jayder Asprilla con el Sheriff de Moldavia.

En la tercera ronda, la última antes de la fase de grupos, todavía no hay ningún colombiano instalado, pues los únicos equipos que han clasificado son Jagiellonia, Salzburg y Rangers, el club por el que pasó el delantero colombiano Alfredo Morelos, hoy en Atlético Nacional.

Jhon Jáder Durán llegó al Benficaa inicios de la presente semana, por lo que no tuvo minutos en el partido de Europa League 2026/27 - crédito Benfica

Formato de la Uefa Europa League 2026/27

La Europa League utiliza una fase de liga única de 36 equipos, que elimina los tradicionales grupos pequeños y da paso a un sistema suizo. Cada club juega ocho partidos contra ocho rivales distintos: cuatro de local y cuatro de visitante.

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Fase de liga y clasificación

Top 8 directo: los primeros ocho equipos de la tabla general avanzan de manera directa a los octavos de final.

Playoffs (Repechaje): los clubes que terminen entre el 9.° y el 24.° puesto juegan una eliminatoria a doble partido para conseguir los otros ocho lugares en octavos.

Eliminación directa: del 25.° lugar en adelante quedan eliminados de toda competición europea, ya no hay descenso a la Conference League.

Fase final

Octavos de final, cuartos y semifinales: se juegan a partidos de ida y vuelta.

Final: se disputa a partido único en el Stadion Frankfurt de Fráncfort, Alemania, el 26 de mayo de 2027.