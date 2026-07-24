Juan Carlos Losada explicó sus razones para renunciar al Partido Liberal y le envió pullas a César Gaviria: “Clientelista”

El excongresista calificó al partido político dirigido por Gaviria como "clientelista" - crédito @juancarloslosadavargas/IG

Pocos dias después de la finalización de su periodo como congresista de la República, el otrora representante a la Cámara Juan Carlos Losada anunció de manera oficial, y por medio de un video que compartió en Instagram la noche del jueves 23 de julio de 2026, su renuncia al Partido Liberal Colombiano.

Sin embargo, y una vez más, las declaraciones del excongresista vinieron acompañadas de varios ‘dardos’ que apuntaron hacia el líder del partido: el expresidente César Gaviria.

“Quiero anunciar mi renuncia irrevocable al Partido Liberal Colombiano. Y lo digo con tristeza, porque durante los últimos doce años quise construir un partido que fuera verdaderamente socialdemócrata, que luchara por las minorías, por las mujeres, por las comunidades étnicas, por la comunidad LGTBIQ+, que defendiera la Constitución del 91 y su carta de derechos”, inicia la declaración oficial por parte de Losada.

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Pero para el dirigente político, reconocido por su lucha de los derechos de los animales y uno de los mayores impulsores de la lucha por la regulación del consumo de cannabis para uso adulto, “desgraciadamente, bajo la dirección de César Gaviria, el Partido Liberal ha retrocedido en esos propósitos y se ha convertido en un partido puramente clientelista”.

Según los argumentos de Losada, desde la colectividad se “favorece a las estructuras políticas corruptas de Colombia y que se ha dedicado a convertirse simplemente en una máquina en favor de todo lo que está mal en nuestra sociedad”.

Para cerrar su declaración, el excongresista dijo que no abandonará “las ideas liberales”, y añadió: “Simplemente tengo que dar un paso al costado en el partido y buscar una fuerza política en la que hoy esas ideas se vean representadas”.

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Al final, Losada le hizo una petición “a todos los verdaderos liberales de todos los rincones de Colombia” para que “se unan a esta causa de construir una verdadera fuerza liberal en nuestro país”, cerró el excongresista.