Colombia

Valentina Ferrer barajó la posibilidad de tener otro hijo con J Balvin

La modelo argentina respondió a sus seguidores una serie de preguntas sobre su vida personal y profesional, incluyendo la posibilidad de darle una hermana a su hijo, Río

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Los famosos tienen una relación muy linda con su pequeño hijo - crédito Valentina Ferrer / Instagram
J Balvin y Valentina Ferrer mantienen un perfil reservado sobre su vida privada desde el nacimiento de su hijo Río en 2021 - crédito Valentina Ferrer/Instagram

Desde el nacimiento de su hijo Río en junio de 2021, J Balvin y Valentina Ferrer han formado una familia que suele mantener un perfil reservado en lo que respecta a su vida privada. Ambos eligieron no mostrar el rostro de su hijo en redes sociales para proteger su intimidad, una decisión que han sostenido pese al interés constante de sus seguidores.

Valentina, en entrevistas, ha destacado la importancia de estar presente en la crianza, incluso cuando los compromisos laborales la obligan a viajar, y ha compartido situaciones cotidianas en las que busca equilibrar su faceta de madre con la de empresaria y modelo.

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Pese a su popularidad, la pareja evita dar detalles sobre su vida familiar y prefiere compartir solo algunos momentos seleccionados con su audiencia digital. Valentina ha manifestado que disfruta de la maternidad y que su prioridad es criar a un hijo presente, enseñándole con el ejemplo y acompañándolo en cada etapa de su crecimiento.

Valentina interactuó recientemente con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde respondió preguntas personales sobre su vida familiar y proyectos profesionales.

Una de las consultas que recibió más difusión fue sobre la posibilidad de agrandar la familia junto al cantante colombiano: “¿Vas a tener más hijos o solo te quedarás con Riri?”, preguntó un usuario en referencia a Río, el hijo de la pareja.

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Ante esto, la argentina eligió no dar una respuesta definitiva y dejó abierta la puerta a la posibilidad de tener otro hijo: “Vamos a ver qué pasa”, escribió junto a un emoji de ojos y un corazón, mientras compartía una imagen en la que aparece abrazando al menor.

La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram
La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram

En otra publicación, la modelo reveló que está considerando retomar sus clases de actuación, aunque aclaró que por ahora no tiene planes de incursionar en la actuación profesional. Por otra parte, confirmó que actualmente se encuentra trabajando en el lanzamiento de una nueva marca que le apasiona y que, aparentemente, no será de ropa.

El tema no es ajeno para la pareja, pues de hecho el mes pasado el propio J Balvin abordó el tema en declaraciones para el programa Despierta América, donde se refirió a sus planes de vida y metas a largo plazo con su familia.

Meses atrás,J Balvin expresó eque le gustaría ser papá de una niña lo más pronto posible - crédito REUTERS/Carlos Osorio
Meses atrás,J Balvin expresó eque le gustaría ser papá de una niña lo más pronto posible - crédito REUTERS/Carlos Osorio

El paisa no dudó un solo segundo en decir que espera ser papá de una niña y asegura que debe ser lo más pronto posible. “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”, expresó el cantante colombiano.

Enseguida, Valentina también fue interrogada por los periodistas con la misma pregunta. Ella dijo que le asombra que su pareja diga eso porque es un tema que entre los dos lo abordan mucho, pero después él lo evita. Agregó que está segura de que el colombiano tiene miedo de eso. “Él quiere la niña porque dice que quiere que ella sea como Río es conmigo”, dijo la modelo argentina.

En esa misma entrevista, la argentina afirmó que no existe ninguna relación perfecta y la suya no es la excepción, pero reveló la clave del éxito en las parejas que duran mucho tiempo juntas: la comunicación. Además, dijo que la nacionalidad, la forma de expresarse y su personalidad son muy diferentes, pero que eso lejos de haber llevado a situaciones de distanciamiento los ha llevado a fortalecer su vínculo sentimental.

“Siento que una mamá, para poder trabajar, ser pareja de una persona donde tiene que acompañarlo mucho también y poder ser madre, no es que se olvide de uno mismo, pero las mamás me entienden. Uno no tiene tiempo, es como que no te alcanza, no te alcanza el día”, concluyó Ferrer.

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