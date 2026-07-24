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Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol

La suma económica que gana el campeón del fútbol profesional colombiano es destinada por la Conmebol, y no por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor)

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Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le dio la bienvenida al regreso de la Liga BetPlay en su edición del segundo semestre de 2026 - crédito @Dimayor/Instagram

La Liga BetPlay 2026-II está lista para comenzar y, además de la lucha por el título, los cupos a torneos internacionales y la permanencia en la primera división, los clubes tendrán un importante incentivo económico.

El equipo que se consagre campeón del segundo semestre del fútbol colombiano recibirá un premio de 500.000 dólares, una bonificación otorgada por la Conmebol a los campeones de las ligas sudamericanas.

En la imagen aparece Sebastián Arango, de Atlético Nacional; Eduardo Méndez, de Independiente Santa Fe; y Rafael Dudamel, el director técnico de Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional/Santa Fe/Colprensa
En la imagen aparece Sebastián Arango, de Atlético Nacional; Eduardo Méndez, de Independiente Santa Fe; y Rafael Dudamel, el director técnico de Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional/Santa Fe/Colprensa

Regresan los cuadrangulares semifinales

Una de las principales modificaciones para este semestre será el regreso de los cuadrangulares semifinales. A diferencia de la Liga BetPlay 2026-I, en la que el campeón se definió mediante una fase de cuartos de final, semifinales y final, el torneo volverá al sistema tradicional de dos grupos de cuatro equipos.

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Los ocho mejores clubes de la fase todos contra todos disputarán esta instancia, de la que saldrán los dos finalistas. Posteriormente, el título se definirá en una serie de ida y vuelta. El equipo que obtenga más puntos al cabo de los dos encuentros levantará el trofeo. Si la llave termina igualada, el campeón se conocerá mediante una definición desde el punto penal.

El campeón recibirá 500.000 dólares

Aunque la Dimayor no entrega un premio económico directo al campeón de la Liga BetPlay, la Conmebol mantiene un incentivo financiero para fortalecer las competiciones nacionales del continente.

La entidad sudamericana destina 500.000 dólares a las federaciones de cada país para premiar al campeón de sus respectivas ligas. Según explicó la propia Conmebol, esta iniciativa busca “elevar la competitividad y profesionalizar aún más las competiciones nacionales”.

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Con la tasa de cambio actual utilizada para el cálculo oficial, el campeón de la Liga BetPlay 2026-II recibirá aproximadamente 1.609.911.387 pesos colombianos, una cifra que representa un importante ingreso para cualquier institución del fútbol colombiano.

El dinero podrá destinarse a diferentes necesidades deportivas y administrativas, desde el fortalecimiento de la plantilla hasta inversiones en infraestructura, divisiones menores o estabilidad financiera.

El premio puede ser mucho mayor

La recompensa económica no termina con el título local. El campeón de la Liga BetPlay 2026-II asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2027, torneo que representa ingresos considerablemente superiores.

Para la edición de 2026, la Conmebol otorgó 3 millones de dólares a cada equipo que disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores. A esa cifra se suman los premios por rendimiento deportivo: cada victoria en esa instancia representa 340.000 dólares adicionales.

Esto significa que un equipo colombiano que se proclame campeón del segundo semestre podría asegurar, entre el premio por la liga y su participación en la Libertadores, ingresos que superan ampliamente los 3,5 millones de dólares, sin contar el dinero que pueda obtener si avanza a las fases eliminatorias del certamen continental.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
Este es el trofeo que se le entrega al campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

También habrá ingresos por taquilla y patrocinadores

Las finales del fútbol colombiano suelen registrar una alta asistencia de público, por lo que los clubes reciben importantes recursos por concepto de taquilla, especialmente cuando disputan el partido de vuelta en condición de local.

A esto se suman los bonos e incentivos contemplados en algunos contratos de patrocinio, que premian la obtención del título o la clasificación a competencias internacionales.

Por esa razón, conquistar la Liga BetPlay no solo representa el éxito deportivo y la posibilidad de sumar una nueva estrella al escudo, sino también una importante inyección económica que puede marcar el rumbo financiero de un club durante la siguiente temporada.

Ángel tiene 25 años y nació en Sogamoso, Boyacá, pero a la edad de trece años llegó a Barranquilla para formarse en el fútbol profesional - crédito @fabian.angel16/Instagram
Junior es el actual campeón del fútbol profesional colombiano y defenderá el título en el segundo semestre de 2026 - crédito @fabian.angel16/Instagram

Con el regreso de los cuadrangulares semifinales, el inicio de un nuevo semestre y un premio cercano a los 1.610 millones de pesos, los equipos del fútbol colombiano tendrán un incentivo adicional para pelear hasta el final por el título de la Liga BetPlay 2026-II.

El camino comenzará con Junior de Barranquilla defendiendo su condición de bicampeón, mientras los demás clubes buscarán arrebatarle el trono y quedarse con una recompensa que puede abrirles la puerta a ganancias aún mayores en el escenario internacional.

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