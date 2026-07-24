Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

La actriz explicó en Instagram que este año no volvería a la pantalla y que su regreso a los sets dependerá de cómo viva sus primeros meses de maternidad junto a su bebé - crédito enlamovidacol / Instagram

Lina Tejeiro respondió a las inquietudes sobre su futuro profesional, luego de que anunciara la llegada de su primer hijo.

La actriz y actual participante de MasterChef Celebrity Colombia aclaró que no tiene planes de abandonar su carrera artística de forma permanente, aunque sí hará una pausa para dedicarse a la maternidad.

Según expresó en sus redes sociales, la decisión de volver a la televisión dependerá de cómo evolucione su adaptación a la nueva etapa junto a su hijo, Gael. La artista compartió su postura en un video subido a su cuenta oficial de Instagram, en la que suma millones de seguidores.

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Decisión sobre la actuación: pausa, no retiro

Lina Tejeiro explicó en Instagram que su regreso a la televisión dependerá de cómo evolucione su etapa como mamá junto a Gael- crédito @linatejeiro/IG

La actriz de Villavicencio, ampliamente reconocida en la televisión colombiana, se refirió el jueves 23 de julio a los rumores sobre un posible retiro del medio. La inquietud surgió a partir de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en Instagram, en la que un seguidor le consultó si pensaba alejarse de la actuación tras el nacimiento de su hijo.

En su respuesta, Tejeiro fue enfática: “Para este año yo creo que televisión ya no voy a hacer, pero para el próximo todo depende de cómo me vaya sintiendo, todo va dependiendo de cómo vaya evolucionando mi etapa de ser mamá y vivir todo junto a Gael”. Así resaltó la expectativa por retomar su carrera cuando se sienta preparada.

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La artista recalcó que, si bien su prioridad será su hijo en los primeros meses, le gustaría regresar a los sets de grabación. “Sí me gustaría retomar la televisión, pero necesito primero que nazca Gael y empezar a ver cómo me voy sintiendo, para saber si me voy a sentir bien volviendo a la televisión, pero es algo que me gustaría, ojalá se nos dé”, puntualizó Tejeiro en su mensaje.

Participación en ‘MasterChef Celebrity’ y cambios personales

La participante de MasterChef Celebrity Colombia hará una pausa en su carrera artística para dedicarse a la maternidad - crédito linatejeiro / Instagram

La participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity Colombia coincidió con importantes cambios en su vida personal. La actriz confirmó su embarazo durante la grabación del programa, lo que la llevó a replantear sus compromisos profesionales. Durante el reality, se ausentó en algunos retos debido a complicaciones de salud relacionadas con su gestación.

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El canal que transmite el programa mantiene bajo reserva los detalles sobre el futuro de Tejeiro en la competencia, debido a los contratos de confidencialidad vigentes. Sin embargo, en redes sociales se especula que la actriz habría decidido abandonar el reality para dedicarse de lleno a su embarazo. Esta información, por el momento, no ha sido confirmada ni por el canal ni por la propia actriz.

Un año marcado por el duelo y la adaptación

En medio de la preparación para la llegada de su hijo, Lina Tejeiro enfrentó momentos difíciles en su vida personal. Recientemente, la actriz reveló atravesar un proceso de duelo por la muerte de su perro Romeo, situación que la ha afectado emocionalmente. En sus historias de Instagram, relató que el animal falleció a causa de una intoxicación accidental, presuntamente originada por una fumigación en el conjunto residencial donde vive.

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Además de definir cuándo volvería al trabajo, la intérprete compartió el difícil momento que vive por la muerte de su perro, una pérdida que se sumó a los ajustes de su embarazo - crédito rechismes / Instagram

“Ha sido un tema muy difícil de llevar. Yo no había tocado el tema porque me duele y porque tampoco me interesa buscar culpables en medio de todo”, explicó la actriz. Añadió que, tras la muerte de Romeo, otros de sus perros también presentaron síntomas de intoxicación, lo que aumentó sus dudas sobre lo ocurrido. “Pasaron más de 24 horas y parece ser que con lo que fumigaron seguía todavía en mi patio muy, muy activo y pues, los intoxicó y los enfermó”, relató.

Mientras avanza la temporada de MasterChef Celebrity Colombia y se desarrolla su proceso de adaptación a la maternidad, la artista mantiene abiertas las posibilidades para proyectos en la pantalla chica.

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